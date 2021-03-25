В России зафиксировали рекордную смертность от COVID-19

В столице за последние 24 часа выявлен 4 991 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.

За сутки в Москве госпитализированы 1 602 человека, скончались 103 пациента. В тяжелом состоянии находятся 595 человек. Выздоровели после прохождения лечения от коронавируса ещё 7 290 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 242 987.

В общей сложности в России за 12 июля выявлено 24 702 новых случаев заболевания, умерло 780 человек, выздоровели 19 566.

Высокий прирост заболевания остается также в Московской области (2550 заразившихся) и в Санкт-Петербурге (1936).

За весь период пандемии в России выявлено 5 833 175 случаев заболевания коронавирусом. Погибло 144 492 человек, выздоровели 5 236 214.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан предостерегла от смешивания и сочетания вакцин от COVID-19 разных производителей. Она назвала такую практику «опасной тенденцией», поскольку данных о воздействии подобной процедуры на здоровье недостаточно.