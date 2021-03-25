Россия побила очередной рекорд по смертности от коронавируса за сутки

В России за последние 24 часа выявлено 25 293 новых случая заболевания коронавирусом и 791 смертельных случаев. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Накануне сообщалось о 23 827 заболевших и 786 смертей, что было самым высоким показателем за все время пандемии в России до сегодняшнего дня.

В Москве число зараженных снова выросло больше чем на 5 тысяч: вчера сообщалось о 3966 новых случаев, сегодня этот показатель увеличился больше чем на тысячу, до 5237 новых заболевших. За сутки госпитализированы 1 482 человека, скончался 101 пациент. В тяжелом состоянии находятся 609 человек. Выздоровели после лечения 7 855 пациентов.

В Московской области зафиксировано за сутки 2444 новых случаев заболевания, в Санкт-Петербурге – 1954.

За всю пандемию в России выявлено 5 882 295 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 146 069 летальных исходов, выздоровели 5 278 976 человек.