В России очередной рекорд по смертям из-за COVID-19 на фоне снижения числа заболевших

В России за последние сутки выявлено 23 827 случаев заражения коронавирусом и 786 смертей, это самый высокий показатель за все время пандемии. Предыдущий рекорд был поставлен 12 июля, тогда погибло 780 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

В Москве за один день число заболевших уменьшилось больше чем на тысячу человек и составило 3966. Количество смертельных случаев за сутки увеличилось на шесть – до 109 человек. Госпитализированы 1 577 человек, в тяжелом состоянии находится 621 пациент. Выздоровели после прохождения лечения ещё 7 519 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 250 506.

В Московской области количество выявленных случаев заболевания составило 2469, в Санкт-Петербурге – 1942, в Нижегородской области – 531.

За сутки в России полностью выздоровели 21 269 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 5 857 002 зараженных, зарегистрировано 145 278 летальных исходов, выздоровели 5 257 483 человека.