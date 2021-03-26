В Питере уволили охранников набережной. Они угрожали паре геев, что обнимались вдали от людей

Общественное пространство «Севкабель Порт» в Петербурге отстранило от должности троих охранников, на которых поступила жалоба.

«Севкабель Порт» – культурное пространство Петербурга, предназначенное для творческого отдыха на территории набережной.

Петербуржец Роман рассказал в соцсетях, что они с другом вдали от людей на набережной отдыхали и в какой-то момент обнялись: «Вокруг никого не было, это важно. Сели на какие-то бревна, наслаждались закатом, обнялись, смотрели на воду. Вдруг подходит охрана и требует покинуть территорию — сказали, на нас пожаловались». Вместе с охранниками также были еще двое мужчин в спортивной форме.

После инцидента молодой человек отправил в мессенджер проекта запись, на которой слышно, как одни из охранников требует от них с другом уйти. При это он не старался подбирать слова:

«Дурной пример подавать людям подавать не надо, молодежи. Если вы уже в социуме потеряны, то остальные еще, слава богу… Мы живем в православной стране и [ерундой] такой не занимаемся. [Проваливайте] в Европу, [блин]»

Когда Роман уточнил, откуда им нужной уйти, с набережной или с территории «Севкабеля», охранник ответил: «С России, [к черту]». Также, по словам Романа, мужчины угрожали им расправой и грозились отнять телефон, на который он пытался вести видеозапись.

На следующий день петербуржец получил ответ от администрации пространства: «К сожалению, вы столкнулись с невежеством и грубостью одного отдельного человека, а действия и слова охраны не отражают позицию нашего пространства».

В соцсетях «Севкабель Порта» также появился пост, где сообщается, что администрация изучила представленные потерпевшим записи, записи видеонаблюдения и уволила охранников.

«Сотрудники охраны, угрожавшие посетителю, сняты с должности, а с остальным персоналом будут проведены расширенные инструктажи и разъяснительная работа. Также мы ведем переговоры о проведении тренингов и консультаций для сотрудников по противодействию любым видам дискриминации»

, – заявили в проекте.

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