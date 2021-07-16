Наехавший на сотрудника ДПС тобольский депутат Вакарин арестован на два месяца

Суд арестовал на два месяца депутата Тобольской гордумы Сергея Вакарина, обвиняемого в наезде на полицейского.

Как сообщает Znak.com, Вакарина увезли в СИЗО из зала суда. Народному избраннику вменяют часть 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья»).

По версии следствия, 13 июля на трассе Тобольск – деревня Байгара Вакарин пересек сплошную линию разметки и несколько раз выезжал на встречную полосу. Его остановил наряд ГИБДД. Депутат не подчинился требованиям сотрудника ДПС выйти из автомобиля, всесто этого он неожиданно дал газу, сбив автоинспектора с ног. Позже Сергея Вакарина задержали, он заявлял, что в машине находился его сын. Депутата исключили из партии «Единая Россия», в которой он состоял до этого.