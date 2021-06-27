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В Тобольске задержали сбившего полицейского депутата, он находится в ИВС

О наезде на сотрудника ДПС автомобиля Сергея Вакарина стало известно накануне, депутат исключен из "Единой России"

Фото: Тобольская городская дума

Сергей Вакарин

Депутата Сергея Вакарина задержали за наезд на сотрудника полиции, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее на Вакарина было возбуждено уголовное дело по  части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Напомним, о наезде на сотрудника ДПС автомобиля Сергея Вакарина, который числится самым богатым депутатом Тобольска, стало известно накануне, 14 июля, сам инцидент произошел 13 июля. Полицейский остановил машину за пересечение двойной сплошной, однако автомобиль продолжил движение, протащив зацепившегося за дверь правоохранителя несколько метров. Сотрудник ДПС был госпитализирван с травмами.

Вакарин скрылся с места происшествия, позже он заявил, что за рулем был его сын, а полицейский упал сам, что и стало причиной травм. Вскоре после инцидента Сергей Вакарин был исключен из «Единой России», в которой состоял до этого.

Рубрика: Общество

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