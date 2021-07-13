Главное к 14 июля: молитвы за Петра Мамонова, департизация, Союзное (не)государство

Тем временем Россия вышла на четвертое место по абсолютному количеству заболевших ковидом в мире, о чем свидетельствует статистика, собранная на портале Worldometer. Россия обогнала по этому показателю Францию с более чем 5,8 миллиона заразившихся. Здесь учитывается исключительно официальная статистика Роспотребнадзора. В ней, к примеру, утверждается, что в РФ зафиксировано лишь 144 тысячи случаев смерти от ковида. Обгоняют Россию по-прежнему Бразилия (19 млн заболевших), Индия (30 млн) и США (34 млн).

Президент РФ Владимир Путин считает, что связи между Россией и Беларусью слабее, чем между странами Евросоюза. Он заявил, что Союзное государство не является «государством» в прямом смысле, а термин лишь означает «определенный уровень интеграции»: «Если сравнить с Евросоюзом, в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у нас в рамках Союзного государства с Белоруссией. И при полном сохранении суверенитета». Путин также считает, что подобное партнерство позитивно сказывается на экономиках двух стран.

К европейским санкциям против Беларуси присоединились ещё пять стран, не входящих в ЕС: Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия. Евросоюз приветствовал решение этих государств вслед за ЕС наложить ограничения на экспортируемые из Беларуси нефтепродукты, табак и калийные удобрения, а также отказаться от предоставления Республике финансовой и технологической помощи. Напомним, что санкции не касаются ряда ключевых продуктов экспорта и не распространяются на уже заключенные ранее контракты.

В совместом аналитическом докладе «Голос» и «Либеральная миссия» указывают на последовательную политику уменьшения роли партий в политической жизни страны, передает «КоммерсантЪ». Они обращают внимание на сочетание множества факторов вроде частичного или полного отказа от голосования по партспийскам на выборах в заксобрания в отдельных регионах (к примеру, в Москве), снижение общего числа местных депутатов (к примеру, с 44 до 26 в Псковской области), а также другие факторы, включая затягивание объявления выборов, что мешает собирать подписи представителям непарламентских партий. Эксперты отмечают, что это ведет не только к падению влияния партий, но и к возможному уменьшению их числа. Более того, возрастает роль региональных властей, которые «будут проводить в депутаты своих ставленников» вне зависимости от их партийной принадлежности.

Telegram-канал «112» сообщил о наезде на сотрудника ДПС автомобиля самого богатого депутата Тобольска Сергея Вакарина («Единая Россия»). По сведениям издания, сотрудник МВД остановил автомобиль за пересечение двойной сплошной, но тот дал по газам, протащив зацепившегося за дверь ДПСника несколько метров. Служитель закона был госпитализирван с травмами. Сам Вакарин утверждает, что за рулем был его сын, которого остановили для проверки документов. По его версии, сотрудник МВД сам упал во время разговора, что и стало причиной травм. Местная «Единая Россия» намерена разобраться в ситуации.

Белый дом в очередной раз призвал Кремль исключить возможность хакерских атак на него с территории России. «Наш посыл ясен: страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие мер. Если они этого не сделают, мы сделаем», — заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

При этом специалист по кибербезопасности Лоренс Абрамс из BleepingComputer в своем Twitter обращает внимание на исчезновение из даркнета структур хакерской группы REvil, занимавшейся мошенничеством и вымогательством. Он считает, что это может быть результатом переговоров президентов России и США, состоявшихся в прошедшую пятницу. Отметим, что Джо Байден уже не раз предупреждал о возможных последствиях для России, если атаки из РФ на США и их союзников в ближайшее время не прекратятся.

«Ведомости» обратили внимание на конфликт структур российских олигархов Геннадия Тимченко и Олега Дерипаски в связи с участком земли в 831 га близ винодельни «Усадьба Дивноморское» под Геленджиком. По данным газеты, структуры Тимченко оспорили в ФАС аукцион на пользование землей в ближайшие полвека, который выиграла компания Дерипаски. За весь срок аренды она должна была заплатить всего 17 млн рублей, что собеседники издания назвали ничтожно низкой суммой. Сама «Усадьба Дивноморское» сейчас входит в структуры Тимченко, а ранее она входила в «Абрау-Дюрсо» семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В итоге ФАС отменила результаты аукциона, сославшись на нарушения в документации.