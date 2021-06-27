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Что бы еще ограничить: российский сенатор предложил запретить электросамокаты

"Слишком много смертей, травм, сбитых и покалеченных людей", – заявил Алексей Пушков, комментируя недавние происшествия

Фото: Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков предложил отказаться от электросамокатов. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя недавние происшествия с участием этого вида транспорта. 

«Следует подумать об отказе от электросамокатов: слишком много смертей, травм, сбитых и покалеченных людей», – заявил он. 

Ранее сообщалось, что 14 июля известный биолог, крупный специалист в области физиологии зрения и физиологии сна 80-летний Иван Пигарев погиб в Москве после столкновения с самокатом. Несчастный случай произошел, когда ученый катался на велосипеде по Воробьевым горам. На одном из поворотов на велодорожке он столкнулся с самокатчиком, после чего упал и неудачно ударился головой об асфальт. 

С тяжелыми травмами биолог был госпитализирован в 1-ю горбольницу, но спасти ученого не удалось. 

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