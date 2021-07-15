Известный российский ученый Иван Пигарев умер после столкновения с самокатом

Известный биолог, крупный специалист в области физиологии зрения и физиологии сна 80-летний Иван Пигарев погиб в Москве после столкновения с самокатом. Об этом сообщает «МК».

Несчастный случай произошел утром 14 июля, когда ученый катался на велосипеде по Воробьевым горам. На одном из поворотов на велодорожке он столкнулся с самокатчиком, после чего упал и неудачно ударился головой об асфальт.

С тяжелыми травмами биолог был госпитализирован в 1-ю горбольницу, но спасти ученого не удалось.

Иван Пигарев – главный научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича. Он выступал с лекциями о теории сна.