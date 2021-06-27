Большинство россиян хотели бы переходить летом на четырехдневную рабочую неделю

О желании работать летом всего четыре дня в неделю заявило 58% россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Согласно исследованию, пятидневная рабочая неделя устраивает 42% опрошенных.

Среди желающих сократить рабочую неделю 64% уверены, что это позитивно скажется на производительности труда, а 73% считают, что улучшится атмосфера среди коллег.

О том, что временное уменьшение рабочей недели позитивно скажется на работоспособности команды в будущем, заявляют семеро из 10 россиян. Не согласны с ними всего 5% респондентов, а четверть участников опроса (25%) считают, что такие меры не повлияют на продуктивность работников.

Около трети опрошенных (29%) рассказали, что сокращение рабочей недели не повлияет на эффективность труда в целом. Еще 7% участников опроса и вовсе убеждены в негативном влиянии сезонного уменьшения рабочих дней.

В опросе принимали участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.