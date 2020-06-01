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Власти спросят у москвичей, кого следующим подвергнуть обязательной вакцинации

В Москве проведут электронный опрос, где у жителей спросят, кого ещё принудить к вакцинации. Варианта "никого" нет

Фото: Global Look Press // Алексей Венедиктов

Зампред Общественной палаты в Москве, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о планах столичных властей провести массовое электронное голосование, которое должно помочь определить, за вакцинацию каких категорий граждан они выступают. По его словам, оно пройдет 29-30 июля и должно собрать более 100 тысяч мнений москвичей, однако на какой платформе нужно будет голосовать, пока неясно.

Как пишет журналист в своем Telegram-канале, вопрос будет сформулирован следующим образом: «По Вашему мнению, работники каких профессий, непосредственно контактирующие с гражданами, должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19?» Изданию «Открытые медиа» Венедиктов пояснил, что при обсуждении вопроса, к примеру, его предложение о включении в вопрос студентов было отклонено, а сам он выступил против проедложения в обязательном порядке вакцинировать пожилых людей старше лет, так как у государства нет должных рычагов давления на них: если они откажутся, заставить их будет затруднительно, так как это не профессиональная группа.

Среди вариантов ответа в итоге представлены «все граждане», работники сферы услуг (они и так уже обязаны вакцинироваться, — прим. Sobesednik.ru), медперсонал (тоже обязан), преподаватели школ, детсадов и вузов, соцработники (уже обязаны), сотрудники правоохранительных органов, сотрудники банков, страховых фирм и почт, а также федеральные и местные чиновники на выбор или депутаты. Отдельным пунктом указаны члены избиркомов и наблюдатели. Можно будет выбрать несколько вариантов ответа.

При этом пункта о том, что обязательную вакцинацию не должен проходить никто, в перечне нет.

В случае, если опрос соберет более 100 тысяч мнений москвичей, Роспотребнадзору «настоятельной рекомендуют изучить» его результаты, а если меньше — просто принять для сведения. «Такая договорённость есть. Что они там примут — это уж извините», — открестился Венедиктов.

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