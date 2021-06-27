"Респект прокуратуре": Депутат Госдумы предложил ведомству заняться Собяниным

История с жительницей Москвы, которая была задержана в помещении одного из столичных МФЦ за то, что явилась в Центр без защитной медицинской маски, получила широкую огласку в обществе. Причем, возмущение россиян в рамках этого случая накатывало двумя разными волнами.

Сначала вся страна возмущалась действиями столичной полиции, скрутившей женщину, кричавшую, что ее в машине ждет ребенок, и в целом поступившую с ней довольно жестко. А позднее появились и новые поводы для недовольства – когда стало известно, что пострадавшая от чрезмерно жестких действий силовиков гражданка отныне стала фигуранткой уголовного дела и может быть привлечена к ответственности.

Впрочем, спустя какое-то время общественность получила и новый повод, в этот раз положительный. Как оказалось, столичная прокуратура «завернула» материалы дела, открытого в отношении героини этой истории, что порадовало многих из сопереживавших россиянке.

Более того, на столь положительный исход этой истории обратил внимание даже депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков, назвавший ситуацию «торжеством здравого смысла». Кроме того, на фоне подобного решения надзорного ведомства парламентарий предложил прокурорам заняться мэром Москвы Сергеем Собяниным, решения которого по большому счету и довели ситуацию до такого накала страстей.

«Ну что, дорогие мои читатели и подписчики. Сейчас хороших новостей практически нет. Но эта, как считаю, заслуживает внимания.

Прокуратура Москвы отменила решение полиции о возбуждении уголовного производства в отношении посетительницы МФЦ, которая была жестко, я бы даже сказал жестоко задержана силовиками из-за отсутствия маски. Респект прокуратуре!

Торжество здравого смысла – это очень отрадно. А не замахнуться ли нашей прокуратуре на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира – Сергея Собянина и его местные незаконные штрафы? Тогда респект был бы еще сильней», – пишет Лысаков в своем авторском Telegram-канале.