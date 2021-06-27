"Татуировки – временное решение": Несмиян заподозрил скорое "чипирование" россиян

Новость о предложении сервиса Delivery Club (экомистема «Сбера») о нанесении QR-кодов о вакцинации или соответствующей истории болезни, позволяющих посещать столичные кафе и рестораны, в виде татуировок, не на шутку всколыхнула общественность.

Россияне в социальных сетях сразу же начали проводить параллели с немецкими концлагерями, а эксперты тем временем осторожно подозревают, что подобная инициатива может оказаться первым шагом на пути к «тотальной цифровизации» российского общества в будущем.

В числе тех, кто уже отреагировал на инициативу о татуировках в виде QR-кодов, оказался и российский журналист Анатолий Несмиян. Причём, в его случае, похоже, места для подбора тактичных эпитетов уже не осталось, а потому Несмиян не ограничивает себя в формулировках, иронично предлагая властям сразу назвать страну Бухенвальдом и поголовно чипировать всех.