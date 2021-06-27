"Татуировки – временное решение": Несмиян заподозрил скорое "чипирование" россиян
Заодно Несмиян, не стесняясь в формулировках, предлагает властям сразу назвать страну Бухенвальдом
Новость о предложении сервиса Delivery Club (экомистема «Сбера») о нанесении QR-кодов о вакцинации или соответствующей истории болезни, позволяющих посещать столичные кафе и рестораны, в виде татуировок, не на шутку всколыхнула общественность.
Россияне в социальных сетях сразу же начали проводить параллели с немецкими концлагерями, а эксперты тем временем осторожно подозревают, что подобная инициатива может оказаться первым шагом на пути к «тотальной цифровизации» российского общества в будущем.
В числе тех, кто уже отреагировал на инициативу о татуировках в виде QR-кодов, оказался и российский журналист Анатолий Несмиян. Причём, в его случае, похоже, места для подбора тактичных эпитетов уже не осталось, а потому Несмиян не ограничивает себя в формулировках, иронично предлагая властям сразу назвать страну Бухенвальдом и поголовно чипировать всех.
«Жители Москвы, которые вакцинировались от Covid-19 или переболели в течение последних шести месяцев, смогут попасть в кафе и рестораны столицы по временной татуировке со стилизованным изображением QR-кода. Такие данные приводятся в сообщении сервиса доставки еды Delivery Club, являющегося одним из авторов проекта.
Тот факт, что Россию уже давно пора переименовать в Бухенвальд, далеко не секрет. Но теперь настало время клеймить контингент. Татуировки – временное решение, разумеется. Куда более технологичным вариантом будет загонять под кожу нечто электронное, периодически меняя прошивки.
Полагаю, ещё год-два, и всевозможные вечерние пометы начнут убеждать россиян, что чип – это очень скрепно, а его отсутствие – вернейший признак русофобии и принадлежности к числу иностранных агентов, сеющих смуту», – пишет Несмиян в своём авторском телеграм-канале.
Теги: #QR-код, #Чипирование, #вакцинация
Рубрика: Общество