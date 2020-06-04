"Прорыв собянинской Москвы": депутат Госдумы об идее о татуировках в виде QR-кодов

Поток недовольства со стороны простых россиян, политологов, журналистов, экспертов и даже отдельных политиков по поводу недавно озвученной инициативы о нанесении на тела людей татуировок с QR-кодами для посещения столичных кафе и ресторанов, похоже, не иссякнет ещё долго.

Одно дело – вводить какие-то превентивные меры и грозить новым локдауном, вынуждать вакцинироваться под страхом увольнения или вводить обязательную иммунизацию для отдельных категорий, и совсем другое – предлагать наносить QR-коды, свидетельствующие о наличии права пройти в ресторан, на тело.

И пусть эта инициатива исходит не от власти как таковой, многие обращают внимание на то, что её автор – сервис Delivery Club – всё-таки входит в структуры крупнейшего государственного банка страны «Сбера». И это обстоятельство только усиливает эффект от недовольства инициативой.

Так, в довольно резкой манере по поводу обсуждаемого предложения выступил депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков, назвавший проект «концлагерным» и сравнивший его с признаками явления, с которым советский народ в своё время справился ценой миллионов жизней, намекая на фашизм.

«Москвичи смогут сделать себе временную татуировку с QR-кодом, который выдают власти как подтверждение того, что человек имеет право посещать кафе и рестораны. Можно будет показать руку, или куда они решат нанести этот код.

Как выяснилось, те, кто ничего не знает о фашистских концлагерях, где на предплечья узникам наносились татуировки с их номерами, могут радостно отправиться в рестораны по татуировке с изображением своего личного кода.