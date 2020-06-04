"Прорыв собянинской Москвы": депутат Госдумы об идее о татуировках в виде QR-кодов
Вячеслав Лысаков ждёт довольного Собянина на федеральных каналах с презентацией этого "концлагерного" проекта
Поток недовольства со стороны простых россиян, политологов, журналистов, экспертов и даже отдельных политиков по поводу недавно озвученной инициативы о нанесении на тела людей татуировок с QR-кодами для посещения столичных кафе и ресторанов, похоже, не иссякнет ещё долго.
Одно дело – вводить какие-то превентивные меры и грозить новым локдауном, вынуждать вакцинироваться под страхом увольнения или вводить обязательную иммунизацию для отдельных категорий, и совсем другое – предлагать наносить QR-коды, свидетельствующие о наличии права пройти в ресторан, на тело.
И пусть эта инициатива исходит не от власти как таковой, многие обращают внимание на то, что её автор – сервис Delivery Club – всё-таки входит в структуры крупнейшего государственного банка страны «Сбера». И это обстоятельство только усиливает эффект от недовольства инициативой.
Так, в довольно резкой манере по поводу обсуждаемого предложения выступил депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков, назвавший проект «концлагерным» и сравнивший его с признаками явления, с которым советский народ в своё время справился ценой миллионов жизней, намекая на фашизм.
«Москвичи смогут сделать себе временную татуировку с QR-кодом, который выдают власти как подтверждение того, что человек имеет право посещать кафе и рестораны. Можно будет показать руку, или куда они решат нанести этот код.
Как выяснилось, те, кто ничего не знает о фашистских концлагерях, где на предплечья узникам наносились татуировки с их номерами, могут радостно отправиться в рестораны по татуировке с изображением своего личного кода.
Это, безусловно, технологический прорыв собянинской Москвы, которая, как всегда, впереди планеты всей.
Предлагаю столичным властям даже регламентировать это ноу-хау. Не стоит наносить татуировку "куда они решат", а исключительно на лоб. Чтобы была сразу видна дурь каждого. Тем более, что власть ежедневно доказывает свою дурь.
Как бы там ни было, ждём увидеть довольного Собянина на федеральных каналах с презентацией этого "концлагерного" проекта.
Теперь мы ещё на шаг ближе к "Новому порядку", который так напоминает тот, которому не так давно советский народ сломал хребет. К несчастью, добили, видимо, не всех, и теперь подросла смена», – возмущается Лысаков в посте, размещённом в его авторском телеграм-канале.
Теги: #Собянин, #QR-код, #вакцинация, #коронавирус
Рубрика: Общество