Китай хочет дружить или имеет виды на восток России?

Секретный договор

Документ был подписан практически сразу после коронации Николая II, с российской стороны – министром иностранных дел князем Алексеем Лобановым-Ростовским и министром финансов Сергеем Витте, с китайской – чрезвычайным послом и де-факто тогдашним правителем Китайской империи Ли Хунчжаном, приехавшим на коронацию российского императора.

Это был период бурного развития российской экономики – за десять лет она выросла втрое. Китай же находился в трудном положении: в результате поражения в войне с Японией страна потеряла армию и флот. Договор был направлен на сдерживание Японии, Британской империи и отчасти США.

Впрочем, обострение русско-японских противоречий вскоре все же привело к войне 1904–1905 годов. Но в любом случае один из главных итогов договора – КВЖД и серьезное развитие пограничного города Харбин (правда, потом это все досталось Китаю). Для России КВЖД представляла выход к незамерзающим портам. Для Китая интерес был в освоении отсталой окраины, каковой была Маньчжурия, плюс защита от Японии.

«Автором» этого секретного договора был глава МИД Алексей Лобанов-Ростовский.

– Благодаря князю впервые была концептуально оформлена внешнеполитическая программа российской политики на Дальнем Востоке, – сказала на прошедшей в эти дни научной конференции в Институте востоковедения РАН, посвященной юбилею договора, доктор исторических наук Бэлла Пак. – Вплоть до сокрушительного поражения Китая в японо-китайской войне 1894-1895 годов и заключения Симоносекского договора такая программа отсутствовала.

Благодаря твердости и настойчивости Лобанова-Ростовского Японии не было позволено расчленить Китай и основаться на Ляодунском полуострове рядом с российскими владениями. Россия, сохранив целостность и неприкосновенность Китая, без единого выстрела, исключительно дипломатическими методами, вовлекла Китай в сферу русского политического влияния, значительно упрочила свои позиции в регионе.

Но сегодня Китай далеко не столь благодарно относится к договору, защитившему его и давшего толчок к развитию Манджурии.