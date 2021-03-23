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5 жутких ДТП с самокатами в Москве: Что пешеходы и автолюбители думают о двухколесных горожанах

Sobesednik.ru изучил, что думают пользователи рунета о поведении городских самокатчиков

Фото: Скриншот с видео

Пока Дептранс столицы, СПЧ и иже с ними пытаются что-то придумать с законодательным регулированием электросамокатов, бизнес взялся за культурное просвещение.

Сегодня Sobesednik.ru рассказывал об акции «Кодекс самокатчика» котору арт-группа «Явь» приготовила вместе с тремя сервисами по аренде двухколесных «скутеров».

Художники нарисовали восемь плакатов о правилах использования самоката в городской среде.

Отметим, что глава Дептранса Максима Лискутова сообщал: лишь 8% ДТП с участием самокатов в Москве приходятся на прокатные средства индивидуальной мобильности. Во все остальные ЧП москвичи попадают на личных двухколесных.

Sobesednik.ru сделал подборку из восьми страшных ДТП, которые произошли в Москве и области с начала лета

«Лень было по пешеходному перейти, а теперь в земле лежать», – так один из пользователей прокомментировал смертельное ДТП, произошедшее в понедельник, 10 июля, на дороге рядом с домом №88 по улице Мосфильмовской.

Погибшей оказалась дочь бывшего министра энергетики Татарстана, предпринимательница Алсу Фардиева. Она переезжала дорогу на красный свет и попала под BMW без номеров.

Фото: соцсети

27 июня у дороги по адресу Керамический проезд, д.49к1 оказался насмерть сбитым ребенок, передвигавшийся на самокате.

«Я 94 года рождения , но меня родители научили: 1. Не играть возле дороги. 2. Перед переходом слезть с того на чем еду и убедиться 10 раз что переход безопасен не только для меня но и для участников движения . Соболезную родителям», – написал подписчик телеграм-канала «ДТП и ЧП Москва и МО».

Фото: Скриншот с видео

Похожий инцидент произошел 16 июня в Химках. 10-летнюю девочку на повороте задавил пассажирский автобус, когда та выскочила на нерегулируемый пешеходный переход на самокате. От полученных травм ребенок скончался, а на водителя было заведено уголовное дело, сообщала Readovka.

«Каждый долбаный раз вижу, как дети едут кто на велике, кто на самокате, и все несутся! Не просто не спешиваются или по сторонам не смотрят, а именно несутся. Более того, и взрослые так же же делают: в наушниках, на самокате, велике», – неистовствовала по поводу этой новости Наталья Блинова в телеграм-канале «Москвач».

15 июня подросток-зацепер попытался ускориться на личном самокате, схватившись за отправляющийся состав поезда метро на станции «Арбатской». Машинист вовремя заметил хулигана и остановил поезд.

Позже полиции удалось найти зацепера. Его задержали, доставили в отдел, а по административной статье ему грозит штраф около ста рублей.

«Почему их вообще пускают в метро с самокатами! Они могут поранить и себя и окружающих», – отреагировала на этот инцидент подписчица городской группы «ВКонтакте» Марина Рогозина.

28 мая в Химках молодой человек расстался с жизнью, резко затормозив на самокате перед сворачивающим перед ним автомобилем. Парень перелетел через руль и смертельно ударился о колесо автомобиля.

Теги: #Москва

Рубрика: Общество

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