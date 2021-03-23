5 жутких ДТП с самокатами в Москве: Что пешеходы и автолюбители думают о двухколесных горожанах
Sobesednik.ru изучил, что думают пользователи рунета о поведении городских самокатчиков
Пока Дептранс столицы, СПЧ и иже с ними пытаются что-то придумать с законодательным регулированием электросамокатов, бизнес взялся за культурное просвещение.
Сегодня Sobesednik.ru рассказывал об акции «Кодекс самокатчика» котору арт-группа «Явь» приготовила вместе с тремя сервисами по аренде двухколесных «скутеров».
Художники нарисовали восемь плакатов о правилах использования самоката в городской среде.
Отметим, что глава Дептранса Максима Лискутова сообщал: лишь 8% ДТП с участием самокатов в Москве приходятся на прокатные средства индивидуальной мобильности. Во все остальные ЧП москвичи попадают на личных двухколесных.
Sobesednik.ru сделал подборку из восьми страшных ДТП, которые произошли в Москве и области с начала лета
«Лень было по пешеходному перейти, а теперь в земле лежать», – так один из пользователей прокомментировал смертельное ДТП, произошедшее в понедельник, 10 июля, на дороге рядом с домом №88 по улице Мосфильмовской.
Погибшей оказалась дочь бывшего министра энергетики Татарстана, предпринимательница Алсу Фардиева. Она переезжала дорогу на красный свет и попала под BMW без номеров.
27 июня у дороги по адресу Керамический проезд, д.49к1 оказался насмерть сбитым ребенок, передвигавшийся на самокате.
«Я 94 года рождения , но меня родители научили: 1. Не играть возле дороги. 2. Перед переходом слезть с того на чем еду и убедиться 10 раз что переход безопасен не только для меня но и для участников движения . Соболезную родителям», – написал подписчик телеграм-канала «ДТП и ЧП Москва и МО».
Похожий инцидент произошел 16 июня в Химках. 10-летнюю девочку на повороте задавил пассажирский автобус, когда та выскочила на нерегулируемый пешеходный переход на самокате. От полученных травм ребенок скончался, а на водителя было заведено уголовное дело, сообщала Readovka.
«Каждый долбаный раз вижу, как дети едут кто на велике, кто на самокате, и все несутся! Не просто не спешиваются или по сторонам не смотрят, а именно несутся. Более того, и взрослые так же же делают: в наушниках, на самокате, велике», – неистовствовала по поводу этой новости Наталья Блинова в телеграм-канале «Москвач».
15 июня подросток-зацепер попытался ускориться на личном самокате, схватившись за отправляющийся состав поезда метро на станции «Арбатской». Машинист вовремя заметил хулигана и остановил поезд.
Позже полиции удалось найти зацепера. Его задержали, доставили в отдел, а по административной статье ему грозит штраф около ста рублей.
«Почему их вообще пускают в метро с самокатами! Они могут поранить и себя и окружающих», – отреагировала на этот инцидент подписчица городской группы «ВКонтакте» Марина Рогозина.
28 мая в Химках молодой человек расстался с жизнью, резко затормозив на самокате перед сворачивающим перед ним автомобилем. Парень перелетел через руль и смертельно ударился о колесо автомобиля.