5 жутких ДТП с самокатами в Москве: Что пешеходы и автолюбители думают о двухколесных горожанах

Пока Дептранс столицы, СПЧ и иже с ними пытаются что-то придумать с законодательным регулированием электросамокатов, бизнес взялся за культурное просвещение.

Сегодня Sobesednik.ru рассказывал об акции «Кодекс самокатчика» котору арт-группа «Явь» приготовила вместе с тремя сервисами по аренде двухколесных «скутеров».

Художники нарисовали восемь плакатов о правилах использования самоката в городской среде.