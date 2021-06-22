В прошлую субботу, в 15:11

Новая двухколесная этика. Московских самокатчиков отучают сигналить в спину

...а также не кататься на одном средстве вдвоем, переходить дорогу пешком и не ездить пьяным

Фото: Арт-группа "Явь"

В столице наконец-то озаботились поведением граждан, которые используют самокаты, пренебрегая комфортом основных участников тротуарного движения – пешеходов.

Арт-группа «Явь», известная своими политическими работами с радужным поп-итом и разряженным «терпением», подготовила восемь плакатов и назвала их «Кодекс самокатчиков». Постеры появились на рекламных площадках столицы. Вот так они выглядят:

Вложились в это три сервиса по аренде самокатов.

«Мы живём во время повышенной концентрации ответственности. Не только за себя, но и за других людей. Даже если вам кажется довольно романтичным образ пары влюблённых, катающихся на одном самокате, это ещё не значит, что так безопасно и правильно»

, – поясняют одно из правил авторы кампании.

Теги: #Москва

Рубрика: Авто

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