Новая двухколесная этика. Московских самокатчиков отучают сигналить в спину
...а также не кататься на одном средстве вдвоем, переходить дорогу пешком и не ездить пьяным
В столице наконец-то озаботились поведением граждан, которые используют самокаты, пренебрегая комфортом основных участников тротуарного движения – пешеходов.
Арт-группа «Явь», известная своими политическими работами с радужным поп-итом и разряженным «терпением», подготовила восемь плакатов и назвала их «Кодекс самокатчиков». Постеры появились на рекламных площадках столицы. Вот так они выглядят:
Вложились в это три сервиса по аренде самокатов.
«Мы живём во время повышенной концентрации ответственности. Не только за себя, но и за других людей. Даже если вам кажется довольно романтичным образ пары влюблённых, катающихся на одном самокате, это ещё не значит, что так безопасно и правильно»
, – поясняют одно из правил авторы кампании.