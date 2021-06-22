Новая двухколесная этика. Московских самокатчиков отучают сигналить в спину

В столице наконец-то озаботились поведением граждан, которые используют самокаты, пренебрегая комфортом основных участников тротуарного движения – пешеходов.

Арт-группа «Явь», известная своими политическими работами с радужным поп-итом и разряженным «терпением», подготовила восемь плакатов и назвала их «Кодекс самокатчиков». Постеры появились на рекламных площадках столицы. Вот так они выглядят: