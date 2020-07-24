Сбивший на самокате 6-летнего ребенка мужчина ответит по уголовной статье

9 мая в центральном городском парке Новосибирска неизвестный мужчина, управляя электросамокатом на высокой скорости, наехал на шестилетнего мальчика.

Водитель индивидуального средства мобильности ретировался с места происшествия, не приняв мер по оказанию первой медицинской помощи.

У ребенка в итоге был диагностирован открытый неосложненный перелом большеберцовой кости со смещением.

Управление СКР по Новосибирску возбудило уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сейчас следователи пытаются установить личность горожанина, наехавшего на ребенка.

С 2019 года в России ряд политиков и общественников предлагают ввести понятие средств индивидуальной мобильности вроде самокатов, моноколес и прочего в законодательство. Следом стоит утвердить нормы их использования.

В Петербурге накануне «Евро-2020» и до 12 июля ограничат движение самокатов в туристической части города до 10 км/ч.

В Москве к урегулированию этого вопроса уже подключилась ГИБДД.