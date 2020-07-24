Сахмеев Владимир
15 часов назад

Сбивший на самокате 6-летнего ребенка мужчина ответит по уголовной статье

Житель Новосибирска скрылся с места происшествия. Мальчику диагностировали перелом

На фото два самоката на организованной парковке
Фото: Global Look Press

9 мая в центральном городском парке Новосибирска неизвестный мужчина, управляя электросамокатом на высокой скорости, наехал на шестилетнего мальчика. 

Водитель индивидуального средства мобильности ретировался с места происшествия, не приняв мер по оказанию первой медицинской помощи.

У ребенка в итоге был диагностирован открытый неосложненный перелом большеберцовой кости со смещением.

Управление СКР по Новосибирску возбудило уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сейчас следователи пытаются установить личность горожанина, наехавшего на ребенка.

С 2019 года в России ряд политиков и общественников предлагают ввести понятие средств индивидуальной мобильности вроде самокатов, моноколес и прочего в законодательство. Следом стоит утвердить нормы их использования.

В Петербурге накануне «Евро-2020» и до 12 июля ограничат движение самокатов в туристической части города до 10 км/ч.

В Москве к урегулированию этого вопроса уже подключилась ГИБДД.

Теги: #ГИБДД

Рубрика: Общество

Персона
Культура и ТВ 16 часов назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 2 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 4 недели назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Общество 9 минут назад

Россиянам нужно 75 тысяч в месяц, чтобы чувствовать себя финансово независимыми

Общество 59 минут назад

Светлана Радионова: о жизни, карьере и увлечениях главы Росприроднадзора

Политика 1 час назад

Европарламент разгорячился, 1 млрд вакцин, война вокруг трубы. Главное к 11 июня

Общество 1 час назад

В Москве продолжается период дождей, температура воздуха сегодня до +19°

Общество 4 часа назад

Соседов и Вассерман признались в общей вредной привычке

Общество 7 часов назад

В воинской части Ленобласти пропало сооружение весом 72 тонны

Общество 7 часов назад

Что изменилось в выдаче загранпаспортов?

Политика 10 часов назад

Мишустин расторг с США договор об открытой суше

Общество 10 часов назад

"Хотела напугать": Под Курском мать сожгла сына за рассказ отчиму о её изменах

Политика 11 часов назад

"Никого уже не волнуют внешние приличия": Илья Новиков рассказал о процессе над ФБК

Общество 11 часов назад

В московском ОМВД удерживают мигрантку, которая жаловалась на избиение полицейским

Происшествия 13 часов назад

Правозащитница: В Дагестане полиция взломала дверь убежища для жертв домашнего насилия

Политика 14 часов назад

Из официально предоставленной карты Алексея Навального исчезли анализы крови

Политика 14 часов назад

Топ-7 самых популярных на YouTube расследований ФБК*

Политика 17 часов назад

Скончалась депутат Госдумы, сестра министра обороны Лариса Шойгу

Политика 17 часов назад

Комитет ГД по законодательству одобрил увеличение штрафов по закону Димы Яковлева

Здоровье и дом 17 часов назад

В России выявили максимум заразившихся COVID-19 за сутки с февраля этого года

Общество 17 часов назад

"Острая нехватка специалистов": Вторую линию БАМа будут строить заключенные

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика