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Россия признала за собой факт дискриминации жертвы домашнего насилия

Заявителем дела стал отец убитой мужем женщины. За месяц до ее смерти полиция не стала возбуждать дело против абьюзера

Фото: Соцсети

Анна Овчинникова со своими детьми

В Европейском суде по правам человека утверждено мировое соглашение между российскими властями и жителем Чебоксар Николаем Овчинниковым, чья дочь Анна Овчинникова умерла от рук супруга. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на «Зону права».

Овчинников требовал признать государство виновным в четырех статьях Европейской конвенции по правам человека: право на жизнь, запрет пыток, право на эффективное средство правовой защиты и запрет дискриминации.

Супруг убитой Александр Ануфриев в 2018 году угрожал жене убийством, из-за чего та писала на него заявление в полицию. Но женщине отказали в возбуждении уголовного дела о побоях.

Через месяц Анна была убита мужем. Он накинул ей на шею петлю и задушил. Тело убийца вывез на такси и закопал.

Позже суд приговорил Ануфриева к 14 годам и 10 месяцам лишения свободы, но оправдал по статье об угрозе убийство, будто это невозможно доказать из-за смерти потерпевшей.

Тогда только через Конституционный суд удалось признать, что наличие угроз может подтверждать не только сама жертва, но и очевидцы, а также сотрудники служб, куда жертва обращалась с жалобами.

Россия признала за собой ошибки по всем статьям и обязалась выплатить компенсацию в размере 30 тысяч евро отцу погибшей.

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