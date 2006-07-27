"Дома бить не даю, на улицу убегаю": Почему семейные тираны в погонах остаются на свободе

Российские силовики зачастую избегают наказания за домашнее насилие, выяснил Sobesednik.ru. Дела на них либо не возбуждают, либо закрывают за примирением сторон.

«Я тебя специально сюда привез, воспитывать буду!»

Жители Курганской области Елена и Виктор Леонтьевы поженились в далеком 1990 году. Жили не очень богато, впрочем, как и большинство россиян. Практически весь их жизненный путь связан с селом Введенское, что в 17 км от Кургана. По российским меркам это довольно крупный населенный пункт – 4,5 тысячи жителей. Не город, конечно, но и далеко не деревня.

В 1991-м у Леонтьевых родился сын, а в 2011-м на свет появилась дочка. Но на первый взгляд красивый семейный фасад скрывал жуткую тайну – все эти годы Елена подвергалась домашнему насилию.

– Однажды он пришел с работы, слегка выпил и пошел снег чистить. Затем бутылка за бутылкой… Я ушла в комнату ребенка, спокойно сидела в кресле. Он же просто накинулся на меня, кричал: «Я тебя все равно убью», – рассказала женщина.

Вступиться за нее было практически некому. Соседи, возможно, и знали о домашнем насилии, но или боялись, или предпочитали не лезть в чужие дела.

– Его мама всегда защищала меня. Говорила – «ты заберешь вещи, а Лена с дочкой останется со мной». Но потом мама умерла, а он устроился в СИЗО. И вся злость с работы стала переходить на нас. Однажды он пошел спать и ни с того, ни с сего просто ударил меня кулаком в глаз. Праздничные дни, а я хожу с синяками, – говорит потерпевшая.

Леонтьева неоднократно обращалась в полицию, но это не приносило должного результата. Во-первых, несколько раз она сама же забирала заявление. К тому же, Введенское как никак село – почти все друг друга знают, а сотрудника УФСИН – тем более. Кроме того, Леонтьева не всегда могла фиксировать побои, а без нужного документа слышала от полицейских что-то вроде «когда убьют, тогда и приходите». Правда, несколько раз сотрудники правоохранительных органов все приезжали на вызовы.

– В 2013-м году после избиения меня увезли в больницу. Полиция опросила его, но он сказал, что ничего не помнит. Несколько лет спустя я снова вызвала полицейских, им пришлось ловить его на улице. Поймали. Я написала заявление и не стала забирать. Две недели вся его родня приходила, а он на колени передо мной вставал. В итоге через две недели я отозвала заявление, – рассказывает Леонтьева.

Однажды в их доме случился пожар. Супруги были вынуждены спасать свое имущество. Елена вынесла из здания телевизор, но случайно повредил шнур. Это, по ее словам, просто вывело мужчину из себя.

– Бил меня, кричал – «о чем ты думала? Я тебя специально сюда привез, воспитывать буду!» – со слезами на глазах вспоминает наша собеседница.

По словам женщины, насилие стало совершенно привычным делом в их семье. Били кулаками по голове, пинали лежащей на полу, ломали нос. Доставалось и маленькой дочке.

Но любому терпению приходит конец. Однажды, не выдержав постоянного рукоприкладства, Елена ушла от мужа и написала заявление в правоохранительные органы. К тому моменту Виктор уже ушел на пенсию – за четыре года до истечения контракта. Было возбуждено уголовное дело по статье об истязании (часть 1 статьи 117 УК РФ) с наказанием до трех лет лишения свободы. Дело даже дошло до суда. Но дальше случилось неожиданное.

По словам адвоката потерпевшей Ивана Камшилова, УФСИН предоставила суду положительную характеристику, хотя незадолго до увольнения ему вынесли строгий выговор. Более того, мужчина был лишен водительских прав за пьяное вождение. В итоге суд вынес удивительно мягкое наказание – за регулярные побои жены Леонтьев отделался штрафом в шесть тысяч руб.

– Это просто вопиющее решение суда, – говорит адвокат Камшилов. – Мы написали апелляционную жалобу, прокуратура тоже не согласилась с приговором. Моральный вред не возмещен, а сам осужденный спокойно ходит на свободе.

Сейчас Леонтьевы разведены. Мама с дочкой снимают квартиру, но опасаются за свои жизни. Дозвониться до Леонтьева не удалось.

«Муха младший» против беременной

В августе 2016 года Следственное управление Следственного комитета по Чувашской республике сообщило о возбуждении уголовного дела против бывшего полицейского, регулярно истязавшего свою беременную подругу. СК не называл фамилию подозреваемого, лишь сообщив, что тому 24 года, и он работал в МВД России по Моргаушскому району.

– По версии следствия, в феврале 2015, а также январе, феврале и марте 2016 года в селе Юськасы Моргаушского района обвиняемый в ходе бытовых ссор, возникавших на почве личных неприязненных отношений, четырежды наносил побои своей 23-летней супруге, которая в феврале 2015 и марте 2016 года была беременна, – сообщал СК.

Насилие над девушкой происходило в тот момент, когда молодой человек еще работал в МВД. Но после обращения девушки в правоохранительные органы он был уволен.

О том, чем закончилась та история так никто и не сообщил. Осталась неизвестна и личность злоумышленника. Как выяснил Sobesednik.ru, домашнего мучителя зовут Димитрий Мышев. На своей странице во «ВКонтакте» у него стоит прозвище «Муха младший», мужчина указывает, что в 2011 закончил юридический институт МВД РФ в Чебоксарах. В аккаунтах друзей есть фотография Мышева в полицейском форме – снимок датирован июлем 2013 года, еще до событий, о которых сообщал СК.

Следствие установило, что Мышев бил свою жену по лицу, наносил удары ногами по лежащей на полу девушке. Избиения происходили и в период, когда та уже была беременной. Причина? Следствие укажет – «неприязненные отношения».