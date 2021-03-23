"Выпадут на обочину мира": Джигарханян рассказал, какими последствиями грозит отказ от вакцинации
Степан не понимает, почему в России люди вакцинируются не столько активно
Степан Джигарханян продолжает гостить в Москве. Sobesednik.ru уже писал, что в столице наследник легендарного актёра столкнулся с серьёзными трудностями. Из-за отсутствия паспорта о вакцинации его не пускают в рестораны и кафе.
Хотя Степан незадолго до прилёта в Россию вакцинировался. Сделал два компонента американской вакцины Pfizer, которую в России пока не принимают. Нам он рассказал о том, как прошла его вакцинация.
– После введения первого компонента была реакция, но совсем незначительная, – рассказывает Степан. – Небольшая ломота в мышцах, побаливало место введения. Потом второго компонента реакция была чуть посильнее: немного температура поднялась, ломота в руке – в общем, все, о чем предупреждали медики.
дальше без последствий. Никаких таблеток перед вакцинацией не пил. Единственное, мне рекомендовали пить побольше жидкости и снизить физические нагрузки в первые двое суток.
Степан не понимает, почему в России люди вакцинируются не столько активно. Он полагает, что без прививок против ковида уже нельзя.
– Я за прививки по двум причинам, – объясняет Степан. – Пандемия, простите, уже полтора года длится и всё не заканчивается. Ничего не остаётся, как принимать решительные меры.
Если вы – человек мобильный, хотите перемещаться внутри страны или по миру, надо 100 процентов делать прививку. Всем понятно, что возврата к прежнему миру не будет. Мир меняется. И те, кто не будет менять своё мышление параллельно, просто будут выпадать из этого мира на обочину.
Теги: #Джигарханян, #вакцинация, #коронавирус
Рубрика: Общество