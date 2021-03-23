"Выпадут на обочину мира": Джигарханян рассказал, какими последствиями грозит отказ от вакцинации

Степан Джигарханян продолжает гостить в Москве. Sobesednik.ru уже писал, что в столице наследник легендарного актёра столкнулся с серьёзными трудностями. Из-за отсутствия паспорта о вакцинации его не пускают в рестораны и кафе.

Хотя Степан незадолго до прилёта в Россию вакцинировался. Сделал два компонента американской вакцины Pfizer, которую в России пока не принимают. Нам он рассказал о том, как прошла его вакцинация.

– После введения первого компонента была реакция, но совсем незначительная, – рассказывает Степан. – Небольшая ломота в мышцах, побаливало место введения. Потом второго компонента реакция была чуть посильнее: немного температура поднялась, ломота в руке – в общем, все, о чем предупреждали медики.

дальше без последствий. Никаких таблеток перед вакцинацией не пил. Единственное, мне рекомендовали пить побольше жидкости и снизить физические нагрузки в первые двое суток.