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"Выпадут на обочину мира": Джигарханян рассказал, какими последствиями грозит отказ от вакцинации

Степан не понимает, почему в России люди вакцинируются не столько активно

Фото: Instagram

Степан Джигарханян продолжает гостить в Москве. Sobesednik.ru уже писал, что в столице наследник легендарного актёра столкнулся с серьёзными трудностями. Из-за отсутствия паспорта о вакцинации его не пускают в рестораны и кафе.

Хотя Степан незадолго до прилёта в Россию вакцинировался. Сделал два компонента американской вакцины Pfizer, которую в России пока не принимают. Нам он рассказал о том, как прошла его вакцинация.

– После введения первого компонента была реакция, но совсем незначительная, – рассказывает Степан. – Небольшая ломота в мышцах, побаливало место введения. Потом второго компонента реакция была чуть посильнее: немного температура поднялась, ломота в руке – в общем, все, о чем предупреждали медики.

дальше без последствий. Никаких таблеток перед вакцинацией не пил. Единственное, мне рекомендовали пить побольше жидкости и снизить физические нагрузки в первые двое суток.

"Нахожусь как в плену!": вакцинированный Джигарханян в Москве столкнулся c большой проблемой

Степан не понимает, почему в России люди вакцинируются не столько активно. Он полагает, что без прививок против ковида уже нельзя.

– Я за прививки по двум причинам, – объясняет Степан. – Пандемия, простите, уже полтора года длится и всё не заканчивается. Ничего не остаётся, как принимать решительные меры.

Если вы – человек мобильный, хотите перемещаться внутри страны или по миру, надо 100 процентов делать прививку. Всем понятно, что возврата к прежнему миру не будет. Мир меняется. И те, кто не будет менять своё мышление параллельно, просто будут выпадать из этого мира на обочину.
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