"Это все был ход конём": россияне бурно отреагировали на новое решение Собянина
Мэр позволил продлить работу летних веранд для посетителей без специальных кодов до 1 августа
Мэр Москвы Сергей Собянин, несмотря на озвученные ранее планы по переводу столичных кафе и ресторанов на особый «бесковидный» режим работы, в рамках которого доступ в них получат лишь вакцинированные и переболевшие граждане, а также те, кто сдаст отрицательный ПЦР-тест и получит соответствующий QR-код, всё-таки не спешит полностью воплощать решение в жизнь. По крайней мере, это касается летних веранд.
По словам Собянина, ситуация с распространением коронавируса в городе постепенно стабилизируется, что позволяет продлить работу летних веранд для посетителей без специальных кодов до 1 августа.
– Количество новых случаев заболевания и госпитализации все ещё остаётся очень высоким, но уже сейчас, по крайней мере, есть некоторое снижение в сравнении с пиковыми значениями минувшей недели, – объяснил столичный градоначальник своё решение.
Собянин также добавил, что жители столицы стали значительно более ответственно подходить к соблюдению санитарных требований и вакцинации.
Между тем, многие сразу же обратили внимание на то, что нынешнее послабление, озвученное мэром Москвы, вполне укладывается в канву подозрений, которые появились ещё в начале лета. Тогда бытовало мнение о том, что власти столицы откровенно запугивают горожан, чтобы вынудить максимальное их количество согласиться на вакцинацию.
Разумеется, в обществе подобное считают манипуляцией, а потому многие россияне даже не скрывают своего раздражения в социальных сетях, комментируя соответствующую новость.
«Ещё бы, и так народ кипит».
«Это все был ход конём! Напугали народ, тот побежал. А теперь тихонько заднюю дали, когда набежала очередь, в общем, добились своего».
«Видно бизнес пошёл на спад без людей. Он этого-то не учёл».
«Вот спасибо, "благодетель"».
«Путинская власть рождена, чтобы кошмары превращать в реальность».
«Т. е. он ещё сам не определился – что можно, а что нельзя?»
«Развели в стране собянинщину».
«Бордюрыч заднюю даёт? Интересно…» – пишут граждане.
Теги: #Собянин, #ограничения из-за коронавируса
Рубрика: Общество