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"Это все был ход конём": россияне бурно отреагировали на новое решение Собянина

Мэр позволил продлить работу летних веранд для посетителей без специальных кодов до 1 августа

Фото: Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин, несмотря на озвученные ранее планы по переводу столичных кафе и ресторанов на особый «бесковидный» режим работы, в рамках которого доступ в них получат лишь вакцинированные и переболевшие граждане, а также те, кто сдаст отрицательный ПЦР-тест и получит соответствующий QR-код, всё-таки не спешит полностью воплощать решение в жизнь. По крайней мере, это касается летних веранд.

По словам Собянина, ситуация с распространением коронавируса в городе постепенно стабилизируется, что позволяет продлить работу летних веранд для посетителей без специальных кодов до 1 августа.

– Количество новых случаев заболевания и госпитализации все ещё остаётся очень высоким, но уже сейчас, по крайней мере, есть некоторое снижение в сравнении с пиковыми значениями минувшей недели, – объяснил столичный градоначальник своё решение.

Собянин также добавил, что жители столицы стали значительно более ответственно подходить к соблюдению санитарных требований и вакцинации.

Между тем, многие сразу же обратили внимание на то, что нынешнее послабление, озвученное мэром Москвы, вполне укладывается в канву подозрений, которые появились ещё в начале лета. Тогда бытовало мнение о том, что власти столицы откровенно запугивают горожан, чтобы вынудить максимальное их количество согласиться на вакцинацию.

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Разумеется, в обществе подобное считают манипуляцией, а потому многие россияне даже не скрывают своего раздражения в социальных сетях, комментируя соответствующую новость.

«Ещё бы, и так народ кипит».

«Это все был ход конём! Напугали народ, тот побежал. А теперь тихонько заднюю дали, когда набежала очередь, в общем, добились своего».

«Видно бизнес пошёл на спад без людей. Он этого-то не учёл».

«Вот спасибо, "благодетель"».

«Путинская власть рождена, чтобы кошмары превращать в реальность».

«Т. е. он ещё сам не определился – что можно, а что нельзя?»

«Развели в стране собянинщину».

«Бордюрыч заднюю даёт? Интересно…» – пишут граждане.
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