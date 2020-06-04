"Это все был ход конём": россияне бурно отреагировали на новое решение Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин, несмотря на озвученные ранее планы по переводу столичных кафе и ресторанов на особый «бесковидный» режим работы, в рамках которого доступ в них получат лишь вакцинированные и переболевшие граждане, а также те, кто сдаст отрицательный ПЦР-тест и получит соответствующий QR-код, всё-таки не спешит полностью воплощать решение в жизнь. По крайней мере, это касается летних веранд.

По словам Собянина, ситуация с распространением коронавируса в городе постепенно стабилизируется, что позволяет продлить работу летних веранд для посетителей без специальных кодов до 1 августа.

– Количество новых случаев заболевания и госпитализации все ещё остаётся очень высоким, но уже сейчас, по крайней мере, есть некоторое снижение в сравнении с пиковыми значениями минувшей недели, – объяснил столичный градоначальник своё решение.

Собянин также добавил, что жители столицы стали значительно более ответственно подходить к соблюдению санитарных требований и вакцинации.

Между тем, многие сразу же обратили внимание на то, что нынешнее послабление, озвученное мэром Москвы, вполне укладывается в канву подозрений, которые появились ещё в начале лета. Тогда бытовало мнение о том, что власти столицы откровенно запугивают горожан, чтобы вынудить максимальное их количество согласиться на вакцинацию.