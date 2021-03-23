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Роль в кино за ограбление: Захватчик банка в Тюмени объяснил свой поступок

Зайти в отделение и потребовать деньги якобы поручил мужчине режиссер, рассказавший, что это будут съемки фильма

Фото: Global Look Press

Неудачный грабитель «Сбербанка» в Тюмени 32-летний Александр Гриченко, потребовавший 15 миллионов рублей за освобождение заложников, рассказал полиции о причинах такого странного поступка. 

Как сообщает Life, после задержания мужчина, который состоит на учете в психдиспансере, пояснил, что захватить банк его якобы попросил один из российских режиссёров. По данным некоторых СМИ, речь шла о Федоре Бондарчуке. Причем, по его словам, продюсер якобы направил ему сообщение, пообещав взять на роль в фильме. Он якобы поручил Гриченко зайти в отделение и потребовать кругленькую сумму, объяснив, что это и будут съёмки.

Ранее неизвестный мужчина в маске и с рюкзаком, из которого торчали провода, зашел в отделение Сбербанка и передал записку с требованием выдать ему 15 млн рублей. Начальница отделения уговорила его отпустить всех посетителей и осталась вместе с ним и еще одной сотрудницей. После передачи денег при выходе из здания грабителя скрутили и доставили в полицию. В рюкзаке задержанного не нашли взрывоопасных веществ. 

Рубрика: Общество

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