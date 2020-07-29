Сегодня, в 16:04

Представители Федора Бондарчука опровергли его причастность к захвату заложников в банке

Сегодня утром мужчина захватил отделение банка, он объяснил это тем, что его попросил это сделать известный режиссер

Фото: Global Look Press

Представители Федора Бондарчука опровергли причастность режиссера к захвату заложников в отделении «Сбербанка» в Тюмени, которое произошло сегодня утром. Об этом пишет Москва 24

«О случившемся в Тюмени мы узнали из прессы и рады, что все разрешилось без жертв, и надеемся, что все понимают, что ни Федор Сергеевич лично, ни Art Pictures Studio не причастны к этому инциденту. Свои творческие работы мы ведем в рамках, принятых в профессиональном киносообществе», – заявил представитель режиссера телеканалу. 

Ранее 32-летний Александр Гриченко в маске и с рюкзаком, из которого торчали провода, зашел в отделение Сбербанка и передал записку с требованием выдать ему 15 млн рублей. В момент передачи денег он был задержан и доставлен в полицию. Там, задержанный объяснил свой поступок тем, что захватить банк его якобы попросил один из российских режиссёров. По данным некоторых СМИ, речь шла о Федоре Бондарчуке. Причем, по его словам, продюсер якобы направил ему сообщение, пообещав взять на роль в фильме. Он якобы поручил Гриченко зайти в отделение и потребовать деньги, объяснив, что это и будут съёмки картины. Как отмечается, захвативший отделение банка мужчина состоял на учете у психиатра.

Теги: #Бондарчук

Рубрика: Общество

Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Происшествия 6 дней назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 1 неделю назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 1 неделю назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 1 неделю назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 1 неделю назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Общество 4 минуты назад

"Готовьтесь, друзья": депутат Госдумы рассказал о странном "коронавирусном" плане властей

Общество 1 час назад

Роль в кино за ограбление: Захватчик банка в Тюмени объяснил свой поступок

Общество 1 час назад

Видео дня: добрые полицейские Анапы покачали на качелях пьяного россиянина

Политика 1 час назад

Честь и достоинство за 300 тысяч

Политика 2 часа назад

Президент Гаити был убит, первая леди ранена после нападения на его резиденцию

Общество 2 часа назад

"Кремль спускает с цепи бульдогов": россияне в гневе от заявления Мишустина по вакцинации

Общество 3 часа назад

Журнал Nature назвал российскую вакцину Sputnik-V эффективной и безопасной

Политика 3 часа назад

"Ситуация станет катастрофической": Зюганов оценил планы по "сбору" денег с россиян

Общество 4 часа назад

"До чего дошла Россия": соцсети о скандале с чиновниками и детьми-инвалидами в Нижегородской области

Общество 4 часа назад

В России выявили почти 24 тысячи заболевших COVID-19 за сутки

Происшествия 5 часов назад

В жизни не как в GTA: Неудавшееся ограбление прямиком из психдиспансера

Происшествия 6 часов назад

Захвативший заложников в тюменском банке сдался полиции

Общество 6 часов назад

Эксперт рассказал, что делать, если вы заболели после первой прививки от COVID-19

Происшествия 6 часов назад

BAZA: В Тюмени мужчина в маске взял заложников в "Сбербанке" и потребовал 15 млн рублей

Общество 7 часов назад

Почему врачи отговаривают вакцинироваться от COVID-19

Происшествия 9 часов назад

На месте крушения Ан-26 на Камчатке обнаружили тела девяти погибших

Общество 14 часов назад

Восстановлен по собственному желанию

Политика 17 часов назад

Для Бориса Вишневского найден полный тезка по округу, где он выдвигается на выборы

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика