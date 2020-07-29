Представители Федора Бондарчука опровергли его причастность к захвату заложников в банке

Представители Федора Бондарчука опровергли причастность режиссера к захвату заложников в отделении «Сбербанка» в Тюмени, которое произошло сегодня утром. Об этом пишет Москва 24.

«О случившемся в Тюмени мы узнали из прессы и рады, что все разрешилось без жертв, и надеемся, что все понимают, что ни Федор Сергеевич лично, ни Art Pictures Studio не причастны к этому инциденту. Свои творческие работы мы ведем в рамках, принятых в профессиональном киносообществе», – заявил представитель режиссера телеканалу.

Ранее 32-летний Александр Гриченко в маске и с рюкзаком, из которого торчали провода, зашел в отделение Сбербанка и передал записку с требованием выдать ему 15 млн рублей. В момент передачи денег он был задержан и доставлен в полицию. Там, задержанный объяснил свой поступок тем, что захватить банк его якобы попросил один из российских режиссёров. По данным некоторых СМИ, речь шла о Федоре Бондарчуке. Причем, по его словам, продюсер якобы направил ему сообщение, пообещав взять на роль в фильме. Он якобы поручил Гриченко зайти в отделение и потребовать деньги, объяснив, что это и будут съёмки картины. Как отмечается, захвативший отделение банка мужчина состоял на учете у психиатра.