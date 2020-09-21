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"Медведева им отправьте, пусть там кайфует": в сети обсуждают новость про 4-дневную рабочую неделю в Исландии

Россияне, чтобы закрыть вопрос, предлагают послать туда автора идеи – бывшего премьер-министра

Фото: Global Look Press

Тема с четырёхдневной рабочей неделей, поднятая в своё время несколько раз Дмитрием Медведевым, продолжает развиваться. На этот раз в государственных СМИ привели в пример Исландию.

«Подавляющее большинство работающего населения Исландии добилось права на сокращённую рабочую неделю после успешного тестирования нового формата.

Как сообщила местная Ассоциация за устойчивую демократию (Alda), уже 86% работников переведены на новый график или имеют право обсуждать этот вопрос с работодателями. Профсоюзы добились постоянного сокращения традиционной 40-часовой рабочей недели для десятков тысяч сотрудников по всей стране.

Два таких эксперимента правительство Исландии и власти Рейкьявика организовали в 2015 и 2017 году в ответ на инициативу профсоюзов и гражданских активистов. В них приняли участие около 2500 служащих и рабочих (более 1% трудоспособного населения страны). В рамках тестирования они перешли на 35-часовую или 36-часовую неделю. При этом зарплата не сокращалась.

«Масштаб тестирования и разнообразие рабочих мест, которых оно коснулось, а также обилие качественных и количественных данных предоставили новаторское свидетельство об эффективности сокращения рабочего времени», – говорится в докладе Alda.

Согласно результатам эксперимента, в большинстве случаев продуктивность осталась прежней или, наоборот, выросла», – пишут РИА «Новости».

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Но Россия – это не Исландия, и зарабатывать столько же за меньшее время у нас вряд ли получится – просто потому, что работодатели умеют считать деньги, которых сейчас и так немного. Зато чиновничий аппарат и госслужащих снижение явно не коснётся. На это и уповают россияне в своих комментариях в соцсетях, объясняя, кому в реальности выгоден переход на 4-дневку.

«Всё-таки не хотят чиновники работать, плавно подводят нас к тому, что надо переходить на четыре рабочих дня. Вот только это сразу ударит нам по карману. А вот они будут получать (не зарабатывать) столько же», – пишет россиянин.

«Ну, я бы согласился работать меньше за ту же зарплату. Два рабочих дня и пять выходных было бы идеально. Вот только кто из работодателей на это пойдёт?» – не понимает читатель.

«Россия ещё в 1937 провела не менее успешный эксперимент по увеличению рабочей недели до 7 деньков. Всем понравилось, особенно рабочим, которых не расстреляли», иронизирует москвич.

«Исландцы лучше россиян работают. Вот в чём смысл-то всего этого. У них большой процент автоматизации, компьютеризации, прописанных и отработанных бизнес-процессов. России далеко ещё до этого уровня. Надо реально смотреть на вещи», – высказывает свою точку зрения профессор.

«В Исландии 356 тыс. жителей. Часть морковь растит, часть рыбку ловит. На небольшой островок несложно процессы прописать. Страны просто несравнимы», – частично соглашается с ним, а частично дополняет инженер.

«Отлично. Дмитрия Анатолиевича им отправьте, пусть там кайфует, а то ему прямо очень хочется работать в таком формате», – предлагает властям петербуржец.

Теги: #Медведев

Рубрика: Общество

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