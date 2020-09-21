"Медведева им отправьте, пусть там кайфует": в сети обсуждают новость про 4-дневную рабочую неделю в Исландии

Тема с четырёхдневной рабочей неделей, поднятая в своё время несколько раз Дмитрием Медведевым, продолжает развиваться. На этот раз в государственных СМИ привели в пример Исландию.

«Подавляющее большинство работающего населения Исландии добилось права на сокращённую рабочую неделю после успешного тестирования нового формата.

Как сообщила местная Ассоциация за устойчивую демократию (Alda), уже 86% работников переведены на новый график или имеют право обсуждать этот вопрос с работодателями. Профсоюзы добились постоянного сокращения традиционной 40-часовой рабочей недели для десятков тысяч сотрудников по всей стране.

Два таких эксперимента правительство Исландии и власти Рейкьявика организовали в 2015 и 2017 году в ответ на инициативу профсоюзов и гражданских активистов. В них приняли участие около 2500 служащих и рабочих (более 1% трудоспособного населения страны). В рамках тестирования они перешли на 35-часовую или 36-часовую неделю. При этом зарплата не сокращалась.

«Масштаб тестирования и разнообразие рабочих мест, которых оно коснулось, а также обилие качественных и количественных данных предоставили новаторское свидетельство об эффективности сокращения рабочего времени», – говорится в докладе Alda.

Согласно результатам эксперимента, в большинстве случаев продуктивность осталась прежней или, наоборот, выросла», – пишут РИА «Новости».