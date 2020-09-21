Россияне сопьются, если дать им третий выходной в неделю – Онищенко

По мнению экс-главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, переход на четырехдневную рабочую неделю вызовет в России резкий рост алкоголизма, потому что в стране отсутствует современная инфраструктура развлечений и людям будет нечем заняться в свободное от работы время.

«Мы начнем резко потреблять алкогольные напитки. Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния. Это однозначно вырастет»,

— заявил он в интервью «Комсомольской правде».

Причиной такого поведения граждан Онищенко полагает недостаточно хорошо развитую индустрию отдыха: «Потому что индустрия занятости наших людей, чтобы они могли пойти с семьей куда-то, — в подавляющем большинстве субъектов РФ не развита, а там, где развивается, она развивается недостаточными темпами, и не созданы предпосылки для того, чтобы я… Они не созданы — и ментальные, и материальные. Нет этой индустрии. Индустрии отдыха», — объяснил он.

Также Онищенко обратил внимание, что сейчас разговоры о четырехдневной рабочей неделе неуместны ещё и из-за падения экономики ввиду пандемии коронавируса. По его мнению, сокращение рабочих часов россиян в таких условиях усложнит выход из кризиса.