QR-код для вакцинированных москвичей станет доступен по СМС

Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом порекомендовал оставлять номер телефона и СНИЛСа при вакцинации для упрощенного получения QR-кода.

«Тем, кто оставил свой номер телефона, после введения второго компонента в случае двухкомпонентной вакцины или после завершения вакцинации однокомпонентной, например, «Спутником Лайт» придет ссылка на QR-код по СМС. Номер СНИЛС позволит без ошибок получить QR-код на федеральных ресурсах», – говорится в сообщении.

Оперативный штаб также напомнил, что важно внимательно проверять личные данные при вакцинации от COVID-19, а именно ФИО, номер паспорта и год рождения. Поясняется, что это поможет легко получить QR-код любым из доступных способов.

С 28 июня посещать рестораны и кафе Москвы можно только после предъявления специального QR-кода, который подтверждает вакцинацию от COVID-19 или то, что вы переболели коронавирусом не более полугода назад, либо после предъявления ПЦР-теста, сделанного не более трех дней назад. Его можно получить в регистратуре или инфомате городской поликлиники, в электронной медицинской карте, мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО», на портале mos.ru, на сайте immune.mos.ru, едином портале государственных и муниципальных услуг или на Госуслугах.