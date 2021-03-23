"Про пенсионную реформу также говорили": россияне о советах Минздрава по вакцинации при беременности

В России продолжается активная работа по пропаганде вакцинирования среди населения. И это, надо сказать, правильно для любого государства, всерьез рассчитывающего справиться с пандемией и вернуть страну к нормальной жизни. Проблема заключается лишь в том, что российская реальность, накладываясь на практику иммунизации в остальном мире, превращает этот процесс в нечто довольно странное. Тут и неоднозначные решения властей по поводу прав непривитых граждан, и не до конца понятный механизм ревакцинации, и многое другое.

Все это, как стало понятно за последние несколько месяцев, только усиливает неверие и раздражение в обществе. Причем, от практики подавать информацию в сжатом виде, власти пока отказываться не планируют, а потому и вопросов к ним у россиян с каждым разом копится все больше.

К примеру, не так давно в Минздраве решили рассказать о важности вакцинации при планировании беременности. Так, в ведомстве отметили, что на данный момент нет данных о влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию женщин и мужчин. Поэтому, утверждают в Минздраве, при планировании беременности важно пройти вакцинацию. Кроме того, в министерстве выкатили еще один железный аргумент в пользу вакцины. Дескать, у невакцинированных беременных, заразившихся коронавирусом, частота преждевременных родов значительно выше среднего. Поэтому, добавляют чиновники, считается целесообразным привиться с 22-й недели беременности. Более того, приводятся даже данные о том, что у вакцинированных женщин, в сравнении с непривитыми, не фиксируется большего числа преждевременных родов, выкидышей и других нарушений с осложнениями.

В общем и целом, Минздрав в буквальном смысле свалил важную для пропаганды вакцинации информацию в кучу, а потому россияне сразу же принялись задавать вопросы, ответы на которые получить вряд ли удастся. Они, к примеру, интересуются, откуда у ведомства данные о течении беременности вакцинированных женщин, если прививаться беременным разрешили совсем недавно. Да и сама вакцинация началась чуть более полугода тому назад, а это значит, считают они, что собрать полную информацию о течении беременности и состоянии плода пока не представляется возможным, но ее уже откуда-то взяли.

«Что за чушь, если данные не обнародованы или их совсем нет, это преступление толкать женщин на этот чудовищный шаг»;

«Будто известно, что будет с ребёнком»;

«Терпите народ, терпите ... скоро это коснётся каждого и тогда будет поздно»;

«Но Минздрав же адресовал вакцинацию беременным из группы риска и с большими оговорками?»;

«Как они успели это все посчитать и сделать выводы, вакцинация более-менее активно с марта-апреля идёт»;

«Итог будет один, правительство заставит, а народ повинуется»;

«Что-то у Минздрава мнение каждый день меняется»;

«Если я правильно помню, беременным женщинам разрешили делать прививку недели две назад, а тут уже данные о частоте преждевременных родах?»;

«Нам и про новую пенсионную реформу говорили, что очень важно ее принять»;

«Подобными навязчивыми постами вы вынуждаете ещё более подозрительно относиться к вакцине», – пишут россияне в социальных сетях.