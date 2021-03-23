Сегодня, в 12:26

"Про пенсионную реформу также говорили": россияне о советах Минздрава по вакцинации при беременности

В Минздраве отметили, что сейчас нет данных о влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию женщин и мужчин

Фото: Global Look Press

В России продолжается активная работа по пропаганде вакцинирования среди населения. И это, надо сказать, правильно для любого государства, всерьез рассчитывающего справиться с пандемией и вернуть страну к нормальной жизни. Проблема заключается лишь в том, что российская реальность, накладываясь на практику иммунизации в остальном мире, превращает этот процесс в нечто довольно странное. Тут и неоднозначные решения властей по поводу прав непривитых граждан, и не до конца понятный механизм ревакцинации, и многое другое.

Все это, как стало понятно за последние несколько месяцев, только усиливает неверие и раздражение в обществе. Причем, от практики подавать информацию в сжатом виде, власти пока отказываться не планируют, а потому и вопросов к ним у россиян с каждым разом копится все больше.

К примеру, не так давно в Минздраве решили рассказать о важности вакцинации при планировании беременности. Так, в ведомстве отметили, что на данный момент нет данных о влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию женщин и мужчин. Поэтому, утверждают в Минздраве, при планировании беременности важно пройти вакцинацию. Кроме того, в министерстве выкатили еще один железный аргумент в пользу вакцины. Дескать, у невакцинированных беременных, заразившихся коронавирусом, частота преждевременных родов значительно выше среднего. Поэтому, добавляют чиновники, считается целесообразным привиться с 22-й недели беременности. Более того, приводятся даже данные о том, что у вакцинированных женщин, в сравнении с непривитыми, не фиксируется большего числа преждевременных родов, выкидышей и других нарушений с осложнениями.

В общем и целом, Минздрав в буквальном смысле свалил важную для пропаганды вакцинации информацию в кучу, а потому россияне сразу же принялись задавать вопросы, ответы на которые получить вряд ли удастся. Они, к примеру, интересуются, откуда у ведомства данные о течении беременности вакцинированных женщин, если прививаться беременным разрешили совсем недавно. Да и сама вакцинация началась чуть более полугода тому назад, а это значит, считают они, что собрать полную информацию о течении беременности и состоянии плода пока не представляется возможным, но ее уже откуда-то взяли.

«Что за чушь, если данные не обнародованы или их совсем нет, это преступление толкать женщин на этот чудовищный шаг»;

«Будто известно, что будет с ребёнком»;

«Терпите народ, терпите ... скоро это коснётся каждого и тогда будет поздно»;

«Но Минздрав же адресовал вакцинацию беременным из группы риска и с большими оговорками?»;

«Как они успели это все посчитать и сделать выводы, вакцинация более-менее активно с марта-апреля идёт»;

«Итог будет один, правительство заставит, а народ повинуется»;

«Что-то у Минздрава мнение каждый день меняется»;

«Если я правильно помню, беременным женщинам разрешили делать прививку недели две назад, а тут уже данные о частоте преждевременных родах?»;

«Нам и про новую пенсионную реформу говорили, что очень важно ее принять»;

«Подобными навязчивыми постами вы вынуждаете ещё более подозрительно относиться к вакцине», – пишут россияне в социальных сетях. 

Рубрика: Общество

Персона
Культура и ТВ 4 дня назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Происшествия 5 дней назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 6 дней назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 1 неделю назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 1 неделю назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 1 неделю назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Общество 12:30

За сутки от коронавируса погибло 737 россиян

Всего в России выявили 23 378 новых заболевших коронавирусом, из них 5 498 в Москве

Политика 2 часа назад

Демушкин – Володину: что при вас в стране может измениться к лучшему?

Политика 3 часа назад

Бывшего кандидата в президенты Беларуси приговорили к 14 годам лишения свабоды

Общество 4 часа назад

QR-код для вакцинированных москвичей станет доступен по СМС

Происшествия 4 часа назад

Пропавший на Камчатке самолет Ан-22 ищут в море

Общество 09:03

Пенсия неработающих пенсионеров увеличится до 20 тысяч к 2024 году

На 1 января 2021 года средний размер страховой пенсии по старости в России составляет 16 тысяч 789 рублей

Происшествия 6 часов назад

На Камчатке пропал пассажирский самолет, спасатели проводят поисковую операцию

Общество 6 часов назад

Около 40% россиян планируют привиться от коронавируса перед отпуском

Общество 13 часов назад

"Кремль. Путину". Запретите вольерную охоту!

Политика 15 часов назад

"Против правды – вдруг скажут, что король-то голый": в сети оценили новый закон, подписанный Путиным

Общество 17 часов назад

"Теперь в морях Беларуси будут не только креветки с пармезаном, но и шампанское": в сети шутят из-за скандала с французами

Общество 17 часов назад

Виктор Батурин снова в СИЗО. И снова – из-за претензии на акции «ИНТЕКО»

Общество 18 часов назад

Последний бой красного маршала

Дмитрий Быков 18 часов назад

Дмитрий Быков: Слезы Москвы

Общество 18 часов назад

Светлана Разворотнева: "Спусковой крючок для инфляции – вот что такое ежегодное повышение тарифов"

Общество 18 часов назад

Каким нам запомнится Владимир Меньшов

Общество 19 часов назад

Вакцинация обязательна уже в 27 регионах РФ. Интерактивная карта

Общество 19 часов назад

"Галя, отмена!": Сеть магазинов умудрилась не угодить покупателям всех сексуальных ориентаций

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика