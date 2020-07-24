Сегодня, в 3:31

"Кремль. Путину". Верните третий УЗИ-скрининг!

55 тысяч пользователей подписали петицию с требованием вернуть третье УЗИ для беременных

Фото: Global Look Press

55 тысяч пользователей подписали петицию с требованием вернуть третье УЗИ для беременных. С 1 января на него имеют право только женщины из группы риска. Слово автору петиции – акушеру-гинекологу Николаю Пипенко:

– Не знаю, по какой причине – случайно или с целью экономии бюджетных средств – Министерство здравоохранения в приказе «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» обошло стороной третье ультразвуковое исследование для женщин на 30–34-й неделе беременности, возложив на них финансовую нагрузку.

Первый УЗИ-скрининг выполняется на 12–13-й неделе беременности, он определяет грубые аномалии плода, серьезные заболевания, такие, например, как синдром Дауна. Второй УЗИ-скрининг выполняется в середине беременности, он более детальный, но всего не отображает. Обвитие пуповиной головки плода, опухоли головного мозга, сердца, изменения печени, аномалии половых органов можно увидеть только при третьем исследовании.

С одной стороны, женщина должна быть информирована, если возникнут патологии, чтобы максимально быстро найти специалистов и центры, которые помогут ребенку. С другой – отсутствие третьего исследования ставит под удар акушеров-гинекологов, которые отвечают за роды.

Прошу внести обязательное выполнение третьего скринингового УЗИ в приказ Министерства здравоохранения.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» 22-2021 под заголовком «Верните третий УЗИ-скрининг!».

Рубрика: Общество

Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 3 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 1 месяц назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Происшествия 02:26

В Петербурге избитый гомофобом подросток может ослепнуть из-за полученной травмы

Уголовное дело пообещали возбудить только после того, как несовершеннолетнего выпишут из больницы

Недвижимость 7 часов назад

Собянин: К 2024 году жилой фонд в Москве увеличится на 22%

Общество 8 часов назад

Полицейский вымогал деньги у клиентов вовлеченной в проституцию 16-летней

Общество 8 часов назад

Травяной чай, вода с лимоном, морсы. Диетолог рассказал, как пережить летнюю жару

Общество 20:19

Самарское издание признали иноагентом из-за денег Союза журналистов

Деньги Союза журналистов РФ и Торгово-промышленной палаты Тольятти не позволили оппозиционному СМИ выйти из злосчастного списка

Политика 10 часов назад

"Пытается беспорядки спровоцировать": россияне снова разносят Собянина

Происшествия 10 часов назад

Сотрудник СОБРа В Челябинске облил краской и зарезал экс-супругу на работе в хостеле

Политика 10 часов назад

"Ой, а уж как народ недоволен Кремлём": россияне врезали Пескову после слов о вакцинации

Здоровье и дом 10 часов назад

Советы тем, кто хочет ставить полотенцесушитель

Политика 11 часов назад

Путин – Байден: нокаута не будет

Политика 11 часов назад

"Следует опасаться попытки убить Путина": Делягин о целях США на саммит в Женеве

Общество 11 часов назад

Правительство выделило деньги на троллейбусы для очищения воздуха в Новокузнецке

Общество 12 часов назад

Биография министра сельского хозяйства РФ: Дмитрий Патрушев

Общество 13 часов назад

Власти запретили все массовые мероприятия в Подмосковье до 15 июля из-за COVID-19

Дмитрий Быков 13 часов назад

Дмитрий Быков. Письмо Байдену

Общество 14 часов назад

Нижегородцы взбунтовались против песни "Любэ", победившей на конкурсе гимна города

Здоровье и дом 15 часов назад

В России за сутки выявили более 14 тысяч новых случаев COVID-19

Происшествия 15 часов назад

Двое российских туристов пострадали в результате стрельбы в Абхазии

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика