"Кремль. Путину". Верните третий УЗИ-скрининг!

55 тысяч пользователей подписали петицию с требованием вернуть третье УЗИ для беременных. С 1 января на него имеют право только женщины из группы риска. Слово автору петиции – акушеру-гинекологу Николаю Пипенко:

– Не знаю, по какой причине – случайно или с целью экономии бюджетных средств – Министерство здравоохранения в приказе «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» обошло стороной третье ультразвуковое исследование для женщин на 30–34-й неделе беременности, возложив на них финансовую нагрузку.

Первый УЗИ-скрининг выполняется на 12–13-й неделе беременности, он определяет грубые аномалии плода, серьезные заболевания, такие, например, как синдром Дауна. Второй УЗИ-скрининг выполняется в середине беременности, он более детальный, но всего не отображает. Обвитие пуповиной головки плода, опухоли головного мозга, сердца, изменения печени, аномалии половых органов можно увидеть только при третьем исследовании.

С одной стороны, женщина должна быть информирована, если возникнут патологии, чтобы максимально быстро найти специалистов и центры, которые помогут ребенку. С другой – отсутствие третьего исследования ставит под удар акушеров-гинекологов, которые отвечают за роды.

Прошу внести обязательное выполнение третьего скринингового УЗИ в приказ Министерства здравоохранения.

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Материал вышел в издании «Собеседник» 22-2021 под заголовком «Верните третий УЗИ-скрининг!».