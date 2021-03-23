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Николай Рыбаков: допуск в Россию иностранных вакцин – альтернатива режиму ЧС

Председатель партии "Яблоко" считает, что открытые для лекарств границы - спасение российской и общемировой эпидемиологической повестки

1 июля председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить ввоз в Россию иностранных вакцин от коронавируса. В обращении отмечается, что часть граждан России сомневаются в эффективности российского «Спутника». По мнению партии и её председателя, допуск иностранных вакцин повысит доверие российского общества к власти и к вакцинации, которая воспринимается исключительно как проект государства и потому не встречает доверия. «Собеседник» обсудил с Николаем Рыбаковым эту ситуацию и пути выхода из неё, а также мировую эпидемиологическую повестку.

- Почему партия «Яблоко» приняла решение обратиться к правительству с такой просьбой?

- Потому что мы живём и работаем в России и заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей прошли вакцинацию - и чтобы у людей было право выбора. Если есть возможность допустить в Россию иностранные вакцины, ей надо воспользоваться. Я убежден, что мировой рынок лекарств должен быть открытым. Нельзя допустить, чтобы государственные границы препятствовали распространению лекарств и улучшению качества здоровья. При этом нужно соблюдать, конечно, и интересы государства. Я слышал такие комментарии по поводу нашего обращения: а что ж вы не обратились за границу, чтобы там признали "Спутник"? Я отвечу: пусть там и занимаются этим вопросом, это в интересах других стран. Наша задача –  чтобы у граждан нашей страны был выбор и чтобы они были максимально вакцинированы. Сейчас получить очередную волну "локдауна", а потом ещё волну – слишком дорого для экономики, слишком большие последствия для людей. 

- Всё-таки план вакцинации провалился, и "Спутника" не хватает для борьбы с эпидемией?

- Мы действительно видим в последние дни, что в регионах начинается нехватка вакцины. По тем опросам, данные которых опубликованы, люди не понимают ограничений в том, какими вакцинами прививаться. Возможность выбора всегда внушает доверие, даже если какие-то вакцины будут платными.

- Вам уже поступали обращения россиян, которые хотят этого выбора?

- Да, конечно. Всё это видно также по соцсетям и по исследованиям социологов. Проблема отказа от вакцинации – достаточно серьёзная. Я убеждён, что мы столкнулись с ней в силу двух факторов: недоверия к информации, поступающих от государственных органов – и распространения лженауки в последние десятилетия. Колдовство, магия и прочее. Информация о том, что после вакцинирования у вас вылезет третий хвост и четвёртая нога, воспринимается всерьёз. Поэтому одна из главных задач – просветительство. Объяснение людям реальной угрозы. Развенчание мифа об опасности вакцины и разъяснение опасности отказа от вакцинации. Просветительство необходимо в целом, потому что с подобной ситуацией мы можем столкнуться и на других направлениях – когда вера людей в лженауку превалирует над реальным научным знанием.

- Почему люди не доверяют российскому препарату?

- "Спутник" абсолютно ассоциируется с государством. За последние 30 лет накопилась история обмана нашим государством своих граждан: пенсионная реформа, пенсионный возраст, ваучерная приватизация и многие другие вопросы. При этом у граждан нет возможности проявить своё отношение к действиям государства. Они проявляют его тем, что не готовы разделить ответственность за формирование власти и не ходят на выборы. А личностно это проявляется в том, что люди не верят информации, которую государство распространяет о вакцине. Нет таких же опасений и слухов о вакцине от гриппа. Не так много людей вакцинируется от гриппа, эта тема не так актуальна, как коронавирус. И вакцина от гриппа не ассоциируется с государством. Государство совершило ошибку, когда само стало использовать событие создания вакцины как повод для пропаганды. Эффект произошёл обратный: люди действительно связали вакцину с государством, но показали недоверие к нему, что очень опасно для страны.

- Ваше предложение – определённый вызов для власти?

- Да. Продемонстрируйте, что ваша основная задача – не та пропагандистская риторика, что мы изобрели вакцину и поэтому мы - лучшие. Реальная забота о гражданах в том, чтобы у граждан был выбор. Ведь с другими заболеваниями есть выбор, чем прививаться, почему же мы здесь его не предоставляем?

- Принять ваше предложение для власти значит признать, что план вакцинации провалился – признать имиджевое поражение. С другой стороны, это способ выиграть доверие населения. Что победит?

- Если власть заботится о своих гражданах и думает о будущем, нужно уметь признавать свои ошибки. Нужно пойти на такую меру. План провалился, они признают, что доля вакцинировавшихся не так велика.


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- В третий раз побит суточный рекорд смертности от "ковида" в России. Не территории страны появились новые опасные штаммы вируса. Допуск иностранных вакцин - это альтернатива режиму ЧС, на который власти ввиду его затратности вряд ли решатся, или эти меры должны проводиться вместе?

- Это поможет не вводить режим ЧС. Должен быть комплекс мер. Также нужно создать резерв больничных коек и увеличить мощность больниц. Люди всё равно будут общаться между собой и переболеют. Но если все заболеют одновременно, у системы здравоохранения не хватит мощности.

- Об этом шла речь и в начале "первой волны". Мы возвращаемся на старые грабли?

- Именно. По итогам "первой волны" не были сделаны должные выводы. Невозможно представить, что первая волна спадёт, и всё закончится. Мало того, всё может стать даже хуже: есть и другие вирусы - например, птичий грипп. По данным ВОЗ, две трети заболеваний возникают в результате проникновения человека в те пространства, где раньше не велась его жизнедеятельность. А это неизбежный процесс. Поэтому человечество должно создать механизмы совместных действий в случае возникновения новых заболеваний. Вопрос открытия границ для распространения лекарств обязательно нужно обсуждать. Это тема не только нашей, но и международной повестки. 

- Как на инициативе "Яблока" скажутся нынешние отношения России и Запада?

- Не лучшим образом. Сейчас это препятствие. Но лидеры мировых держав должны понимать, что сейчас мы подошли к тому порогу, когда надо выбирать, что важнее: безопасность человечества или продолжение конфронтации. 

- Не встретит ли ваша инициатива сопротивления со стороны отечественных производителей вакцин, у которых довольно мощное лобби?

- Может быть, и встретит. Но мы ориентируемся не на интересы производителей, а на интересы граждан. Пока производители демонстрируют, что они не могут выполнить запрос, который есть в России на производство вакцины. Но в мире есть много стран, готовых принять нашу вакцину. Таким образом мы покажем открытость и сами продемонстрируем Европе правильную модель поведения. 

Николай Васильев

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