Власти Москвы не будут ограничивать допуск в общественный транспорт

Власти Москвы пока не планируют останавливать работу столичного транспорта из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице и в целом по России. Об этом, как передает ТАСС, сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

По словам заместителя мэра Москвы, решение Собянина не приостанавливать работу транспорта привело к тому, что почти 200 тысяч человек, которые работают в транспортном комплексе Москвы, сохранили место работы и получают зарплату. «Как могли, мы заботились о своих сотрудниках», — заявил он.

«Остановка городского транспорта — это фактически локдаун всего города, в масштабах Москвы остановка городского транспорта приведет к тому, что город просто остановится, что невозможно и не будет сделано», — заключил Максим Ликсутов.

Ранее замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти Москвы могут распространить систему QR-кодов, по которой с 28 июня в заведения общепита пускают только привитых от COVID-19 или официально переболевших, на другие отрасли. Среди возможных сфер для введения ограничений назывались общественный транспорт и магазины. Немерюк добавил, что идеи о том, какие еще отрасли могут присоединиться к системе QR-кодов, у правительства уже имеются.