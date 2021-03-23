Прямая линия с Путиным: Главное
Одним из привлекших всеобщее внимание моментов прямой линии президента, которая прошла 30 июня, стала атака хакеров
Накануне, 30 июня, в Москве состоялась восемнадцатая по счету прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Она длилась почти четыре часа.
Sobesidnik.ru напоминает, о чем рассказал президент.
- Президент заверил, что локдауна не будет и он не поддерживает обязательную вакцинацию.
- Он наконец-то раскрыл, что вакцинировался препаратом «Sputnik V».
- Рассказал о взаимоотношениях с Украиной и то, что наши народы «единое целое».
- Заявил о своей обеспокоенности освоением территорий Украины странами Запада.
- Ответил на вопрос о возможной блокировке иностранных социальных сетей в России.
- Ведущая прямой трансляции с президентом рассказала в эфире об атаках хакеров и связанных с этим неполадках со связью.
Теги: #Путин, #Прямая линия с Путиным 2021
Рубрика: Общество