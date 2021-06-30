3,5 и 4 года получили силовики, пытавшие многодетную мать

В городе Усолье-Сибирском под Иркутском троих полицейских приговорили к реальным срокам по дуле о превышении должностных полномочий, пишет Znak.com со сслыкой на правозащитную организацию «Общественный вердикт»*.

Денис Самойлов проведет 4 года в колонии общего режима, а его коллеги Александр Корбут и Станислав Гольченко – 3,5 года колонии. Всем им запрещено трудоустройство в полицию.

Мужчины доставили мать троих детей Марину Рузаеву в отделение полиции под предлогом, что она должна опознать подозреваемых в убийстве соседа по фотографиям. В итоге саму Рузаеву решили сделать фигуранткой дела.

Требуя признаться в убийстве, женщине надели на голову пакет, руки сцепили наручниками и начали бить током. Потерпевшая подвергалась пыткам более пяти часов.

После вынесения вердикта один из осужденных, Станислав Гольченко, выкрикнул в адрес мужа потерпевшей Павла Глущенко: «Ходи теперь и оглядывайся», а адвокат осужденного Глущенко пихнул Глущенко плечом.

Дело возобновляли четыре раза, хотя у потерпевшей имелись медицинские обвинения, подтверждающие, что она подверглась насилию.

*НКО «Общественный вердикт» внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов