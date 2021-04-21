Большинство силовиков, осужденных в 2020 году за пытки, имеют высшее образование

536 сотрудников ФСИН, ФСБ, ФСИН и других силовых ведомств в 2020 году были признаны виновными по статьям о превышении должностных полномочий.

Такие данные обнаружили члены проекта «Зона права» на сайте Судебного департамента при Верховном суде.

Портал «Такие дела» отмечает, что с 2017 года число осужденных за пытки силовиков снижается. Если в 2017 году по статье о превышении полномочий среди силовиков были приговорены к наказанию 867 человек, то в 2019 — 641 человек. В итоге за четыре года число осужденных снизилось на 17%.

Наибольшая часть осужденных — сотрудники от 30 до 49 лет, имеющие вузовское образование. 13% осужденных за пытки были освобождены по реабилитирующим основаниям.