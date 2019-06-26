Почему даже те россияне, кого пытали в полиции, не против пыток

«Левада-Центр» по заказу правозащитного Комитета против пыток провел опрос 3400 человек в 53 регионах и подготовил аналитический отчет о ситуации в стране с произволом правоохранителей и отношении граждан к этому явлению.

О том, что их пытали, заявили 10% опрошенных. Причем при самых разных обстоятельствах — от задержания и транспортировки в отделение полиции до допроса в качестве свидетеля и досмотра транспортного средства. Три четверти этих людей сообщили, что насилие к ним применялось для унижения либо запугивания. А в 50% случаев из них таким образом пытались выбить признательные показания. Часть респондентов заявила о том, что насилие при этом применялось не только к ним, но и к их близким.

Угроза насилия или его применения, по данным исследования, составляет 35% от тех случаев, когда между опрошенными и силовиками возникал конфликт. «Другими словами, каждый третий конфликт гражданина с "сотрудниками" перерос в более серьезную ситуацию, в которой сотрудники полиции, ФСБ, СК, ГП и других ведомств применяли насилие или угрожали ее применением», — комментируют в «Левада-Центре».

Защищать свои права в таких случаях готовы не все, однако только 8% опрощенных сказали, что вообще ничего не намерены делать. 11% заявили о готовности использовать личные знакомства в органах власти, 32% — о намерении жаловатьсяя в вышестоящие инстанции МВД и к начальству правоохранительных ведомств, 17% — в СМИ. «Это привычный, знакомый еще по советским временам способ поведения», — констатируют исследователи. В то же время 49% россиян готовы обратиться в прокуратуру. Также довольно большое число респондентов (порядка 40%) выразило готовность призвать на помощь юристов. Чуть менее пятой части опрошенных выбрали правозащитников.

Больше всего в исследовании поражает отношение самих респондентов к пыткам. 59% всех опрошенных заявили о недопустимости пыток ни при каких обстоятельствах (и 60% — тех, кого пытали). Допустили пытки «ради спасения жизней невинных людей» 18% от всех и 22% от подвергавшихся пыткам. «Разрешили» пытать тех, кто совершил «тяжкое насильственое преступление», 11% от общего числа и 9% от подвергавшихся. 13% всех опрошенных не имело мнения на этот счет, среди прошедших через произвол силовиков число людей без мнения сократилось до 9%. «Если учесть, что в среднем больше 60% взрослого населения выступает за смертную казнь, и большинство также придерживается мнения, что преступность можно побороть только ужесточением наказания, понятно, что отношение к пыткам отчасти сохраняет двойственность, амбивалентность», — отмечают авторы исследования.

«Нужно понять, наконец, одну простую вещь: если вы допускаете, что можно кого-то пытать в особо исключительных случаях — будьте готовы к тому, что практика безнаказанного силового насилия будет расползаться на повседневную рутинную работу правоохранителей — от уголовно-правового мейнстрима до митинговых задержаний. Как это происходит уже давно», — прокомментировал в ФБ публикацию адвокат Центральной коллегии адвокатов г. Владимира Дмитрий Никонов. В подтверждение юрист привел ряд случаев, когда полицейские применяли различные виды пыток — от банального избиения до применения электрошокера и попыток удушения — к подозреваемым всего лишь в мелких кражах. Но понять это, видимо, не слишком просто. Как можно заключить из того же исследования «Левада-Центра», отношение к правоохранителям и пыткам в корне меняется только после непосредственного столкновения с теми и с другими. И то далеко не во всех случаях.