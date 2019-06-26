Каждый третий конфликт с силовиками в России заканчивается насилием

Данные опроса «Левада-центра» показали, что каждый десятый россиянин сталкивался с пытками со стороны силовиков.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра», большинство из рассказавших о насилии со стороны силовиков россиян оказывались в роли жертвы при задержании, установлении личности и допросе.

Отмечается, что всего с подобным поведением сотрудников правоохранительных служб сталкивались 10% жителей России. При этом насилием или угрозами применения силы заканчивается, согласно исследованию, каждый третий конфликт с силовиками.

В половине случаев с помощью пыток полицейские пытаются получить признательные показания или другую информацию. По мнению трети подвергшихся пыткам, к ним применяли насилие в качестве наказания.

«Эти цифры — пугающее подтверждение того, что сотрудники правоохранительных органов применяют насилие к задержанным, и применяют его нередко», — считают в «Левада-центре».

Сами россияне осуждают подобное поведение силовиков, однако не готовы требовать от них полностью отказаться от насилия. Так, почти 30% респондентов допускают применение пыток в исключительных случаях ради спасения чужой жизни и по отношению к совершившим тяжкое насильственное преступление, а 39% считают, что борьба с пытками ударит по раскрываемости преступлений.