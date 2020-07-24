В Москве побит температурный рекорд, в ближайшие часы ожидается буря и град

В Москве сегодня был побит температурный рекорд для 27 июня. Предыдущий температурный рекорд в 32 градуса был установлен в 2013 году. Синоптики также предупредили о ливневом дожде с градом и буре с усилением ветра до 20 м/с.

«Рекорд уже пал. Обычно в 14, 16 часов фиксируются рекорды, а сегодня в 11 часов уже было 32,2 градуса. Температура ещё будет расти», — об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд агентству РИА Новости.

Как сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы и до конца дня в городе местами ожидается гроза с ливневым дождем, град, возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Они также посоветовали жителям и гостях столицы быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее Гидрометцентр предупредил россиян, что первый день июля почти во всей России окажется теплее обычного. Особенно жарким для местного климата он выдастся на Урале, в Приволжском федеральном округе и Якутии. Там погода будет на 4-8 градусов выше нормы. В Москве 1 июля ожидается 25 градусов тепла с 50%-ной вероятностью осадков.