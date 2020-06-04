“Похоже, Путина вообще никто не слушает”: в Сети требуют отставки Собянина

Похоже, что столичный градоначальник Сергей Собянин в своем стремлении продемонстрировать способность московских властей эффективно противостоять распространению коронавирусной инфекции даже не пытается ориентироваться на мнение общества. Иначе и не объяснить целую череду неоднозначных решений столичной администрации, которая то вводит обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, то создает «дискриминационные» условия для непривитых москвичей при посещении заведений общепита, а то, и вовсе грозит новым локдауном из-за тех, кто игнорирует программу вакцинации.

Да и огульная критика, которой Сергея Семеновича подвергают в социальных сетях, вероятнее всего, уже стала для мэрии настолько привычным явлением, что на нее никто не обращает внимание. А потому не исключено, что любые ограничения на публичную риторику сняты и мэр откровенно говорит с горожанами о том, что спасти ситуацию поможет только вакцинация, несмотря на очевидное сопротивление ей со стороны довольно большого числа граждан.

Так, совсем недавно Собянин озвучил свое видение того, каким образом можно взять эпидемиологическую ситуацию в городе под контроль, добавив, что для этого существует всего два способа.

«Чтобы остановить вирус, нужно одно – масштабная и быстрая вакцинация. Другого пока не придумали. Чтобы кардинально решить эту проблему, необходимо либо вакцинироваться, либо уходить в локдаун», – заявил он. При этом Собянин добавил, что масочный режим, разного рода санитарные ограничения и прочие меры при всей их важности носят лишь временный характер.

Россияне по уже сложившейся традиции отреагировали на эти высказывания бурным набором весьма нелестных комментариев. Некоторые разбушевались настолько, что даже припомнили Собянину не совсем тактичное прозвище, которое ему дали в определенных кругах после назначения на высокую должность в столице.

«Он что, врач? Может ученый вирусолог? С каких пор оленеводы стали авторитетами в медицине?»;

«К выборам остановится, вот увидите»;

«Маски всем носить и закрыть всех по домам»;

«Похоже, Путина вообще никто не слушает»;

«Как же хорошо было в Москве при Лужкове»;

«Давай локдаун или слабо?»;

«Пусть Путин остановит пандемию, он же печенегов и половцев остановил»;

«Собянин просто должен уйти в отставку по утрате доверия», – пишут граждане.