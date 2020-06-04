Сегодня, в 16:32

“Похоже, Путина вообще никто не слушает”: в Сети требуют отставки Собянина

Похоже, что столичный градоначальник Сергей Собянин даже не пытается ориентироваться на мнение общества

Фото: Youtube

Похоже, что столичный градоначальник Сергей Собянин в своем стремлении продемонстрировать способность московских властей эффективно противостоять распространению коронавирусной инфекции даже не пытается ориентироваться на мнение общества. Иначе и не объяснить целую череду неоднозначных решений столичной администрации, которая то вводит обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, то создает «дискриминационные» условия для непривитых москвичей при посещении заведений общепита, а то, и вовсе грозит новым локдауном из-за тех, кто игнорирует программу вакцинации.

Да и огульная критика, которой Сергея Семеновича подвергают в социальных сетях, вероятнее всего, уже стала для мэрии настолько привычным явлением, что на нее никто не обращает внимание. А потому не исключено, что любые ограничения на публичную риторику сняты и мэр откровенно говорит с горожанами о том, что спасти ситуацию поможет только вакцинация, несмотря на очевидное сопротивление ей со стороны довольно большого числа граждан.

Так, совсем недавно Собянин озвучил свое видение того, каким образом можно взять эпидемиологическую ситуацию в городе под контроль, добавив, что для этого существует всего два способа.

«Чтобы остановить вирус, нужно одно – масштабная и быстрая вакцинация. Другого пока не придумали. Чтобы кардинально решить эту проблему, необходимо либо вакцинироваться, либо уходить в локдаун», – заявил он. При этом Собянин добавил, что масочный режим, разного рода санитарные ограничения и прочие меры при всей их важности носят лишь временный характер.

Россияне по уже сложившейся традиции отреагировали на эти высказывания бурным набором весьма нелестных комментариев. Некоторые разбушевались настолько, что даже припомнили Собянину не совсем тактичное прозвище, которое ему дали в определенных кругах после назначения на высокую должность в столице.

«Он что, врач? Может ученый вирусолог? С каких пор оленеводы стали авторитетами в медицине?»;

«К выборам остановится, вот увидите»;

«Маски всем носить и закрыть всех по домам»;

«Похоже, Путина вообще никто не слушает»;

«Как же хорошо было в Москве при Лужкове»;

«Давай локдаун или слабо?»;

«Пусть Путин остановит пандемию, он же печенегов и половцев остановил»;

«Собянин просто должен уйти в отставку по утрате доверия», – пишут граждане. 

Персона
Общество 1 день назад

Виталий Игнатенко: Мы идем в правильном направлении. Но оно очень тяжелое

Общество 1 день назад

Эксперт предупредил о взрывном росте контрабанды после пандемии

Общество 3 дня назад

Соавтор "Что? Где? Когда?" перед пандемией выписала себе 18 млн рублей дивидендов

Расследование 4 дня назад

Фирмы близкой знакомой Владимира Соловьева заработали за год 170 млн рублей

Общество 4 дня назад

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя могут быть заказчиками убийства Бориса Москвича

Общество 1 неделю назад

Хуже, чем в Зимбабве: почему электричество в России так дорого стоит

Общество 2 минуты назад

Собянин ревакцинировался, а людям до сих пор нельзя. Симоньян даже пожаловалась в Минздрав

Политика 5 минут назад

“Собянин уже бредит": политик сделал резкое заявление

Общество 32 минуты назад

Жара страшнее ковида. Очереди за мороженым в ГУМе длиннее, чем за вакциной (видео)

Общество 1 час назад

"Спутник V" не пускают в ЕС: Кричевский назвал последствия для России

Общество 2 часа назад

На юриста завели уголовное дело из-за постов в соцсетях. Он ведет более 200 дел в ЕСПЧ

Политика 2 часа назад

Адвокат Фургала написал Путину на "Прямую линию". Он жалуется на произвол следствия

Общество 3 часа назад

"Собянин мельком проговорился": Делягин заметил нестыковки в словах мэра Москвы

Политика 4 часа назад

Собянин пригрозил россиянам новым локдауном, если все не привьются

Общество 6 часов назад

Главное к 26 июня: жара, ковид-кошмар в Питере, война с "молоком", QR-коды в транспорте

Общество 7 часов назад

Илон Маск пошутил про вторжение Наполеона в Россию

Общество 7 часов назад

Власти США назвали НЛО угрозой нацбезопасности. Они чего-то не договаривают?

Общество 10 часов назад

Уральский политех против зеленых волос, Роналду против колы: что обсуждали в Сети

Общество 14 часов назад

"Дома бить не даю, на улицу убегаю": Почему семейные тираны в погонах остаются на свободе

Общество 19 часов назад

От Собянина потребовали купить хотя бы один аппарат КТ на всех заключенных Москвы

Общество 20 часов назад

"Получается, Путин снова обманул?" Россияне отреагировали на слова Мишустина о ситуации с Covid-19

Политика 20 часов назад

Максим Жаров: уход Лебедева может свидетельствовать о готовности Жириновского "продать" ЛДПР

Политика 23 часа назад

Россия без Путина. Меркель предложила новый формат диалога с Москвой

Общество 23 часа назад

"Провоцируют на бунт": россияне гневно высказались о вакцинации беременных

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика