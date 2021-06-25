Почти 30% работодателей хотят в июле перевести сотрудников на удаленку из-за COVID-19

Из-за усложняющейся эпидемиологической обстановки 29% работодателей планируют перевести сотрудников на удаленку. Это выяснили специалисты сервиса «Зарплата.ру», результаты исследования опубликовало издание «МК».

Согласно полученным данным, 53% работодателей введут удаленный формат до осени, а 21% намерены это сделать до зимы.

О том, что в текущем месяце в компаниях были зафиксированы новые заболевшие, рассказали 14% опрошенных. По словам 17% респондентов, большинство сотрудников так и не вернулись в офисы в 2021 году или перешли на гибридный формат и бывают на работе два-три раза в неделю.

Как отмечается, больше всего переводимых на удаленную работу сотрудников работают в IT-сфере, финансовом секторе, продажах и управлении персоналом.

Ранее в Москве были приняты меры, согласно которым работодатель должен иметь не менее 60% вакцинированных сотрудников, из определенного перечня сфер, иначе ему грозит приостановление деятельности на 90 дней. При этом за отказ от прививки против COVID-19 при отсутствии медицинских противопоказаний работодатель обязан отстранить от работы сотрудника. Работодатель также вправе по своему усмотрению предложить отстранённому работнику удаленный режим работы.