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Австралия запретит вакцину AstraZeneca из-за побочных эффектов

Препарат будет снят с производства из-за того, что его применение было запрещено для лиц моложе 60 лет

Фото: Global Look Press

Австралия к концу года откажется от применения вакцины Vaxzevria компании AstraZeneca из-за побочных эффектов. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава оперативной группы по борьбе с COVID-19 генерал-лейтенант Джон Фрюэн.

Как рассказал Фрюэн, со временем препарат AstraZeneca будет выведен из национальной программы вакцинации и снят с производства в Австралии из-за того, что его применение было запрещено для лиц моложе 60 лет. 

Он пояснил, что все, кто еще может быть привит вакциной AstraZeneca, получат ее до четвертого квартала 2021 года. Вместо нее в программу государственной вакцинации включат препараты компаний Pfizer и Moderna. 

По словам главы оперштаба, с октября 2021 года власти Австралии планируют прививать вакциной Pfizer до 2,3 млн человек еженедельно. Как ожидается, препарат Moderna начнет поступать в Австралию во второй половине сентября, и с октября ее будут получать от 87 тысяч до 125 тысяч человек каждую неделю.

В марте 2020 года Австралия закрыла границы на въезд и выезд и ввела жесткие ограничения, она до сих пор остается закрытой.

Кампания вакцинации началась в Австралии 22 февраля 2021 года. Более 6,86 млн (из 25,6 млн) жителей страны получили по меньшей мере одну прививку от коронавируса, а около 720 тысяч австралийцев прошли полную вакцинацию.

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