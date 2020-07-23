Соавтор "Что? Где? Когда?" перед пандемией выписала себе 18 млн рублей дивидендов
В последнее время телеклуб покинули несколько знатоков из-за скандала с сексуальными домогательствами.
Соавтор программы «Что? Где? Когда?» Наталия Стеценко выплатила себе 18 млн рублей дивидендов в телекомпании «Игра-ТВ», которая производит известную викторину для Первого канала. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности ООО, на которую обратил внимание Sobesednik.ru.
Стеценко владеет 100% доли «Игра-ТВ», сказано в документах. В течение 2019 года ей было выплачено около 1 млн рублей заработной платы. 18 млн составил размер дивидендов, все были получены вдовой Владимира Ворошилова. При этом общая прибыль компании составила около 11,5 млн рублей.
В 2019 году «Игра-ТВ» производила лишь две программы: «Что? Где? Когда?» для Первого канала и «Мы и наука. Наука и мы» для НТВ.
Бухгалтерской отчетности по итогам 2020 года пока нет.
В последние месяцы «Что? Где? Когда?» стала объектом масштабной критики по разным причинам. Так, ранее ряд девушек обвинили в сексуальных домогательствах знатока Михаила Скипского, однако руководство телепрограммы отказалось отстранять его от игр. Юридических оснований для этого нет, заявила Наталия Стеценко.
Позднее несколько знатоков покинули игровой клуб в знак несогласия с позицией руководства программы.
Клуб покинул и знаток Антон Иоков. Ряд зрителей связали это с его участием в белорусских протестах.
Теги: #Что? Где? Когда?, #Первый канал, #деньги, #Михаил Скипский
Рубрика: Общество