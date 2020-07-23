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Соавтор "Что? Где? Когда?" перед пандемией выписала себе 18 млн рублей дивидендов

В последнее время телеклуб покинули несколько знатоков из-за скандала с сексуальными домогательствами.

Фото: Instagram "Что? Где? Когда?"

Соавтор программы «Что? Где? Когда?» Наталия Стеценко выплатила себе 18 млн рублей дивидендов в телекомпании «Игра-ТВ», которая производит известную викторину для Первого канала. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности ООО, на которую обратил внимание Sobesednik.ru.

Стеценко владеет 100% доли «Игра-ТВ», сказано в документах. В течение 2019 года ей было выплачено около 1 млн рублей заработной платы. 18 млн составил размер дивидендов, все были получены вдовой Владимира Ворошилова. При этом общая прибыль компании составила около 11,5 млн рублей.

В 2019 году «Игра-ТВ» производила лишь две программы: «Что? Где? Когда?» для Первого канала и «Мы и наука. Наука и мы» для НТВ.

Бухгалтерской отчетности по итогам 2020 года пока нет.

В последние месяцы «Что? Где? Когда?» стала объектом масштабной критики по разным причинам. Так, ранее ряд девушек обвинили в сексуальных домогательствах знатока Михаила Скипского, однако руководство телепрограммы отказалось отстранять его от игр. Юридических оснований для этого нет, заявила Наталия Стеценко.

— Мне кажется, что, понимаете, вот этот наш двуглавый орел России, он нас все время растаскивает в разные стороны. И мне хочется спросить, вот те люди, которые считают, что в этой ситуации Скипскому не надо было играть, они вообще как хотят жить в этой стране — по закону или по понятиям? — заявила она после окончания одной из передач.

Позднее несколько знатоков покинули игровой клуб в знак несогласия с позицией руководства программы.

Клуб покинул и знаток Антон Иоков. Ряд зрителей связали это с его участием в белорусских протестах.

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