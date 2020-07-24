Жителя Твери оштрафовали на 30 тысяч за "фейк" о ершиках и аквадискотеке

Бывший руководитель штаба Навального* в Твери Андрей Прокудин признан виновным по административной статье о распространении фейка, вызвавшего угрозу массового нарушения порядка, пишет Sota.

Речь идет о расследовании команды оппозиционера Алексея Навального, в котором шла речь о дворце в Геленджике и окрестностях, которые находятся в аренде у администрации президента РФ.

Именно после этого фильма граждане России массово вышли на митинги. В некоторых регионах дошло до столкновений с силовиками.

Как сообщает адвокат Прокудина, мировой суд признал фейковой информацию о том, что для Путина «тайно возводят дворец стоимостью 100 миллиардов рублей» с «комнатой для грязи, аквадискотекой и туалетными ершиками по 60 тысяч рублей».

За эту публикацию стороннику Навальному придется заплатить 30 тысяч рублей.

*штабы Навального признаны властями России экстремистскими организациями и запрещены