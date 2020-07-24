Заказчик убийства зампреда Центробанка Козлова собрался на свободу

Бывший финансист Алексей Френкель, приговоренный в 2008 году к 19 годам колонии строгого режима как заказчик убийства первого зампреда Банка России Андрея Козлова, решил выйти условно-досрочно. Как стало известно Sobesednik.ru, он уже отбыл две трети положенного для этого срока и подал ходатайство в Лабытнангский городской суд.

Френкель отбывает наказание в исправительной колонии №8 в Ямало-Ненецком автономном округе. По словам защиты, экс-банкир характеризуется администрацией учреждения с положительной стороны, не имеет действующих взысканий, а также неоднократно был поощрен администрацией колонии. Адвокаты говорят, что за время отбывания наказания он проходил обучение и получил три специальности.

Однако, представители колонии характеризуют Френкеля посредственно, но отмечают, что он имеет положительную динамику исправления. У осужденного есть 18 поощрений и 10 взысканий.

По данным из колонии, во время отбывания наказания Френкель исправно трудился - прошел курсы обучения по специальностям «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «электросварщик», но не принимал участия в спортивных мероприятиях.

В материалах дела также указано, что во время содержания в СИЗО еще до приговора Френкель постоянно нарушал режим, а также портил имущество и «допускал противодействие законным требованиям сотрудников СИЗО, в связи с чем к нему применялась физическая сила». За нарушение порядка в колонии его помещали в ШИЗО.

В ИК выступили против выхода Френкеля на свободу. В прокуратуре согласились, что заказчику убийства Козлова лучше остаться в колонии.

Суд уточнил, что Френкель отбыл более 14 лет 3 месяцев из назначенных ему 19 лет лишения свободы. И в его поведении прослеживаются тенденции, «указывающие на позитивное воздействие на него пребывания в условиях изоляции от общества». Но пока их недостаточно.