Сегодня, в 15:53

Заказчик убийства зампреда Центробанка Козлова собрался на свободу

В колонии Алексей Френкель стал электросварщиком, но ФСИН этого мало.

Фото: архив

Бывший финансист Алексей Френкель, приговоренный в 2008 году к 19 годам колонии строгого режима как заказчик убийства первого зампреда Банка России Андрея Козлова, решил выйти условно-досрочно. Как стало известно Sobesednik.ru, он уже отбыл две трети положенного для этого срока и подал ходатайство в Лабытнангский городской суд. 

Френкель отбывает наказание в исправительной колонии №8 в Ямало-Ненецком автономном округе. По словам защиты, экс-банкир характеризуется администрацией учреждения с положительной стороны, не имеет действующих взысканий, а также неоднократно был поощрен администрацией колонии. Адвокаты говорят, что за время отбывания наказания он проходил обучение и получил три специальности. 

Однако, представители колонии характеризуют Френкеля посредственно, но отмечают, что он имеет положительную динамику исправления. У осужденного есть 18 поощрений и 10 взысканий. 

По данным из колонии, во время отбывания наказания Френкель исправно трудился - прошел курсы обучения по специальностям «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «электросварщик», но не принимал участия в спортивных мероприятиях. 

В материалах дела также указано, что во время содержания в СИЗО еще до приговора Френкель постоянно нарушал режим, а также портил имущество и «допускал противодействие законным требованиям сотрудников СИЗО, в связи с чем к нему применялась физическая сила». За нарушение порядка в колонии его помещали в ШИЗО. 

В ИК выступили против выхода Френкеля на свободу. В прокуратуре согласились, что заказчику убийства Козлова лучше остаться в колонии.

Суд уточнил, что Френкель отбыл более 14 лет 3 месяцев из назначенных ему 19 лет лишения свободы. И в его поведении прослеживаются тенденции, «указывающие на позитивное воздействие на него пребывания в условиях изоляции от общества». Но пока их недостаточно.

— В удовлетворении ходатайства <…> об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, отказать, - постановил Лабытнанский горсуд.

Первый зампред ЦБ Андрей Козлов и его водитель были застрелены 13 сентября 2006 года у столичного стадиона «Спартак» после футбольного матча сотрудников банка. В 2008 году заказчиком убийства Козлова присяжные признали Алексея Френкеля, которому назначили наказание в виде 19 лет колонии строгого режима. 

Предполагаемых посредников Лиану Аскерову и Бориса Шафрая суд приговорил к 13 и 14 годам заключения. Исполнители — Алексей Половинкин и Максим Прогляд получили пожизненное заключение и 24 года колонии соответственно.

Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Расследование 12 минут назад

Фирмы близкой знакомой Владимира Соловьева заработали за год 170 млн рублей

Общество 6 часов назад

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя могут быть заказчиками убийства Бориса Москвича

Общество 3 дня назад

Хуже, чем в Зимбабве: почему электричество в России так дорого стоит

Общество 3 дня назад

"Восемь лет сражаюсь с властью Курска": 90-летняя труженица тыла обратилась к Путину

Общество 2 недели назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Расследование 12 минут назад

Фирмы близкой знакомой Владимира Соловьева заработали за год 170 млн рублей

Общество 29 минут назад

Собянин ввел новые ограничения в Москве: вход в кафе не вакцинированным теперь закрыт

Общество 47 минут назад

Экстремальная жара: в Москве побит рекорд температуры 142-летний давности

Общество 53 минуты назад

Лето и коронавирус в разгаре: Фоторепортаж Sobesednik.ru

Здоровье и дом 1 час назад

Врач рассказала, как получить справку о наличии противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Общество 1 час назад

Великобритания отказалась дать гражданам право работать из дома после пандемии

Общество 2 часа назад

"Все это страшно – не пора ли им в отставку?" россияне запаниковали из-за новостей о "чипировании"

Общество 2 часа назад

Дискриминация неминуема: Кремль ответил на заявление о жалобах непривитых россиян

Здоровье и дом 4 часа назад

В России зафиксировано более 16 тысяч случаев COVID-19 за последние сутки

Здоровье и дом 5 часов назад

Будет ли в России как в Индии: Гинцбург об опасности "хитрого" штамма

Общество 6 часов назад

Московские власти предупредили об экстремальной жаре в ближайшие часы

Происшествия 6 часов назад

В детском лагере девушка зарезала подругу из-за спора, кто из них лучший вожатый

Общество 6 часов назад

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя могут быть заказчиками убийства Бориса Москвича

Здоровье и дом 7 часов назад

"Это убьет вирус, включая вас": В Филиппинах антипрививочников пугают вакциной для свиней

Общество 7 часов назад

"Решение может быть принято чисто импульсивно": Андрея Кураева "заморозили"

Общество 8 часов назад

"Захарова, учи матчасть!" представителю МИД врезали за пост в ее Telegram-канале

Политика 8 часов назад

Подняли себе зарплату и "обнулили" Путина: о чем думала седьмая Дума

Происшествия 8 часов назад

Шестнадцатилетний проводник погиб после нападения медведя на туристов в Красноярском крае

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика