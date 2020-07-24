Жара днём, духота ночью. Синоптик посоветовал москвичам переждать некомфортные дни за городом

Ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус объяснил, с чем связаны такие высокие отметки температуры, сколько москвичи ещё будут изнывать от жары, а также рассказал, почему в такие жаркие дни лучше находиться за городом.

– Вчера на погоду столичного региона начал оказывать влияние гребень антициклона, – объясняет жару в Москве Леус. – Пока он был наполнен прохладными воздушными массами, понижал температуру в центре европейской России. Но, начиная с сегодняшнего дня, воздух, находящийся в орбите этого антициклона, будет активно прогреваться.

Антициклон, для понимания, это зона повышенного атмосферного давления, для неё характерны нисходящие потоки воздуха, это значит, что облачность образовываться не будет. Нас ждёт ясное небо и полное отсутствие дождей. К этому добавится ветер южных направлений, он ещё будет поставлять более тёплые воздушные массы. Вот эти факторы и поспособствуют активному прогреву воздуха.