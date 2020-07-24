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Жара днём, духота ночью. Синоптик посоветовал москвичам переждать некомфортные дни за городом

В ближайшую неделю столицу ждёт температура в районе 30°, ясное небо и полное отсутствие дождей

Фото: Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус объяснил, с чем связаны такие высокие отметки температуры, сколько москвичи ещё будут изнывать от жары, а также рассказал, почему в такие жаркие дни лучше находиться за городом.

– Вчера на погоду столичного региона начал оказывать влияние гребень антициклона, – объясняет жару в Москве Леус. – Пока он был наполнен прохладными воздушными массами, понижал температуру в центре европейской России. Но, начиная с сегодняшнего дня, воздух, находящийся в орбите этого антициклона, будет активно прогреваться.

Антициклон, для понимания, это зона повышенного атмосферного давления, для неё характерны нисходящие потоки воздуха, это значит, что облачность образовываться не будет. Нас ждёт ясное небо и полное отсутствие дождей. К этому добавится ветер южных направлений, он ещё будет поставлять более тёплые воздушные массы. Вот эти факторы и поспособствуют активному прогреву воздуха.

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С завтрашнего дня температура вплотную приблизится к 30-градусной отметке, в выходные ожидается температура выше 30°, а в начале следующей недели может достичь и 32°. Не исключено обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха. Такая жара сохранится в столичном регионе до середины следующей недели.

– Стоит ли на время такой жары спрятаться, к примеру, на даче?

– За городом будет лучше. Асфальт и бетон в городе очень хорошо прогреваются за целый день и ночью отдают все своё тепло, поэтому становится душно. За городом в ночные часы температура хоть ненадолго опускается до комфортных значений. Ещё напомню, что ветер будет слабый, и все эти выбросы предприятий, автомобилей не будут рассеиваться. Помимо жары, ещё и качество воздуха будет в эти дни ухудшаться.

– А где ещё в России замечена такая жаркая погода?

– В этом году, на удивление, очень тепло на Урале и на юге Западной Сибири, северная столица также не отстаёт от Москвы по температуре. В центре и на севере этим летом гораздо теплее, чем на юге, если говорить об июне. В Крыму и на Кубани пляжной погоды ещё практически не было.

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