Власти потратят 250 млрд на единую систему распознающих лица "умных" камер

Источники сообщили о планах создать единую сеть камер видеонаблюдения по всей России по типу системы «Безопасный город», но только вместо передачи изображения в центр будет проводиться первичный анализ картинки в самих «умных» камерах, пишет «КоммерсантЪ».

На проект планируется потратить порядка 250 миллиардов рублей за пять лет. Спонсированием, предположительно, займется ВЭБ.РФ, который направит по три миллиарда на каждый регион. Исполнителем будет назначена совместная фирма «Ростеха» и «Ростелекома», ООО «Национальные технологии».

ГИС «Национальная платформа видеонаблюдения» будет отличаться от московской. По словам генерального конструктора «Безопасного города» Оксаны Якимюк, система, которая работает сейчас, является «тупиковой», так как на центральную сеть, куда идут все видеоданные, приходится слишком большая нагрузка. Поэтому новая система будет заключаться в том, что в городах установят «умные» и более дорогие камеры с встроенной возможностью анализа событий и даже распознавания лиц, которые затем будут при необходимости передаваться в центр. Издание не уточняет, что подразумевается под «распознаванием лиц» внутри камер, но, вероятно, имеется в виду система, когда нейросеть распознает образ и передает его, а не «сырые» данные — едва ли речь идет о сравнении этих данных с базой биометрических данных россиян внутри камеры.

Отмечается, что такие камеры уже активно применяются в ритейле и промышленности.

Директор центра стратегического развития «Ланит-Интеграция» Павел Сварник обращает внимание на то, что с учетом стоимости таких камер (в два-шесть раз дороже обычных), не факт, что концепция будет оправдана с точки зрения финансов. Он также отмечает, что при ретроспективном анализе бывают нужны не конкретные фрагменты, которые записала и направила камера, а история наблюдения целиком.

«В случае утечки данных, будь то взлом или коррупционная составляющая, злоумышленник получит доступ к очень чувствительной информации, — предупреждает о рисках глава Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. — Он сможет не только отследить ваше передвижение по городу, но и в перспективе анализировать ваши действия буквально пошагово».

Кроме того, эксперты полагают, что нельзя заниматься автоматизированным анализом данных, если речь идет о персональных данных россиян.