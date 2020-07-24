Каверин Дмитрий
Сегодня, в 14:42

В России зафиксировали 13,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

Больше всего новых инфицированных выявлено в Москве (5782), Подмосковье (1187) и в Санкт-Петербурге (927)

Фото: Дмитрий Мальтера

В России суточный прирост больных коронавирусом составил 13 397 человек, следует из данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

По сведениям оперштаба, в 1 918 случаях из них, а именно 14,3%, не наблюдается клинических проявлений болезни. 

Больше всего новых случаев зарегистрировано в столице (5782), Подмосковье (1187) и Санкт-Петербурге (927), а также в Бурятии (212), Нижегородской (191) и Воронежской областях (176).

Меньше всего новых заболевших выявлено в Чукотском автономном округе (0%); Карачаево-Черкесской Республике, Адыгее, Северной Осетии-Алании (по 0,05%), Тыве и Кабардино-Балкарии (по 0,06%). 

За весь период пандемии в России зарегистрировано 5,25 млн случаев заражения. 

Выздоровели за сутки 10 256 человек, скончались 396. Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Москве (75), Петербурге (63) и Нижегородской области (19). За весь период умерли 127 576 человек.

Накануне сообщалось о 14 185 новых случаях заболевания, среди которых в Москве было зафиксировано 6805. 

В столичном регионе сегодня было подписано постановление о введении обязательной вакцинации 60% бюджетников и работников сферы услуг. Первый компонент вакцины должен быть введен им до 15 июля, а второй — до 15 августа.

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