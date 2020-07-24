Полицейский вымогал деньги у клиентов вовлеченной в проституцию 16-летней

В Москве задержан 27-летний сержант полиции, начальник гаража линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково. Как пишет канал «360», его подозревают в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией.

Как пишет Life, обстоятельства преступления раскрылись, когда родители объявили в розыск 16-летнюю дочь, студентку столичного вуза. Когда девушка была найдена, правоохранители изучили ее переписку в соцсетях и мессенджерах. Оттуда выяснилось, что она занималась проституцией.

Полицейский познакомился с ней в соцсети «ВКонтакте» и предложил свои «менеджерские» услуги. Так, с заказов от 3 тысяч рублей он получал 500 рублей, а с заказов от 6 тысяч рублей – 1 тысячу рублей.

Также несовершеннолетняя рассказывала о схеме с вымогательством. Она завлекала клиентов в кабинку туалета, соблазняла на секс, а после заявляла, что ей нет 18-ти лет. Следом появлялся полицейский и угрожал клиенту уголовным делом в случае, если он не даст взятку.

Когда студентка решила прекратить заниматься проституцией, она испугалась, что полицейский начнет ее шантажировать.