Возбуждено 33 административных дела из-за условий быта в женских и детских СИЗО

По результатам прокурорских проверок женских и детских СИЗО в 35 субъектах РФ директору ФСИН Александру Калашникову предъявлено представление за ряд нарушений, сообщает «Коммерсантъ».

Всего возбуждено 33 административных дела, подан 21 протест, выявлены 800 нарушений и вынесено 134 представления.

Проверки касались материально-бытового положения граждан женщин и детей, находящихся под стражей, их медико-санитарное обеспечение, а также воспитательная работа.

В том числе, по данным Генпрокуратуры, не во всех камерах СИЗО (даже в Москве и Петербурге) есть холодильники и телевизоры. В медпунктах нет необходимого оборудования и врачей-специалистов.

Отдельно уточняется, что некоторые школьники-заключенные не имеют доступа к дистанционному образованию.

Председатель комиссии СПЧ по развитию пенитенциарной системы Андрей Бабушкин предполагает, что в большинстве случаев проверяющие сделали формальные замечания, за которыми не стояло целей по защите прав человека.

« Существует даже поговорка о том, что нет хороших учреждений, есть плохой проверяющий. Она демонстрирует несовершенство российского законодательства, формального подхода к подобного рода проверкам, отсутствие финансирования учреждений ФСИН и недостаток сотрудников — за последнее десятилетие уголовно-исполнительная система России пережила четыре крупных сокращения »

, – оценивает Бабушкин подход прокурорского надзора за СИЗО.