Сахмеев Владимир
Вчера, в 23:19

Опубликован официальный ответ России на запрос ООН по зимним митингам

Российские власти заверили комиссара ООН по правам человека, что силовики на акциях протеста "адекватно реагировали"

На фото полицейский автозак под дорожным знаком "СТОП"
Фото: Global Look Press

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в июне опубликовало официальный ответ властей РФ по действиям на протестных акциях 23, 31 января и 2 февраля. На этот документ, датированный 20 апреля, обратили внимание в «ОВД-Инфо».

Так, согласно отчетности властей РФ, на трех акциях по всей России были задержаны 17 600 человек.

Государство настаивает, что акции носили незаконный характер, поскольку не были согласованы с властями. В Москве в том числе не подавались уведомления.

Утверждается, что содержание в отделах полиции были хорошими, переполненности камер не было.

До сих пор правозащитники имели доступ лишь к приблизительным данным о количестве задержанных: около 11 тысяч человек.

Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 2 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 4 недели назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Общество 5 часов назад

Адвокат разъяснил россиянам новые правила получения загранпаспорта в 2021 году

Политика 7 часов назад

Песков: Путин не будет обсуждать с Байденом Навального

Политика 8 часов назад

МИД Дании вызовет посла РФ в Копенгагене, чтобы обсудить инцидент с самолетами

Общество 8 часов назад

Силовики из Чечни изъяли бежавшую от насилия девушку из шелтера и передали семье

Политика 9 часов назад

"Дать Суркову АК и в бой": в сети обалдели от слов политика про возвращение Украины силой

Общество 11 часов назад

Сообщения из мессенджеров могут стать юридически весомыми в досудебных спорах

Общество 12 часов назад

Возбуждено 33 административных дела из-за условий быта в женских и детских СИЗО

Общество 13 часов назад

"Питер надо закрывать": Россияне не могут прийти к единому мнению из-за всплеска Covid-19 в стране

Политика 13 часов назад

Москалькова потребовала от ООН отреагировать на закон о коренных народах Украины

Общество 14 часов назад

Верховный суд отказался пересмотреть приговор по громкому делу об убийстве на пляже в Туапсе

Общество 15 часов назад

В Питере в День России не разведут мосты, метро будет работать всю ночь

Общество 15 часов назад

"Чтобы не подняли на смех": Депутаты решили не трогать самокаты до выборов

Политика 15 часов назад

"Путин готовится к чему-то плохому": Становая сделала загадочное заявление

Общество 16 часов назад

В Думе хотят запретить женщинам вынашивать детей для иностранцев и одиноких мужчин

Политика 16 часов назад

Борьба за демократию: Джонсон и Байден подписали договор о сотрудничестве

Политика 17 часов назад

Жданова объявили в розыск. Он не оценил фото в базе МВД: "И как теперь заменить?"

Общество 17 часов назад

В Москве задержали Павла Крисевича за акцию на Красной площади

Политика 18 часов назад

"Путин пытается встроиться в Запад": Шевченко сделал неожиданное заявление

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика