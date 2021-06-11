Опубликован официальный ответ России на запрос ООН по зимним митингам

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в июне опубликовало официальный ответ властей РФ по действиям на протестных акциях 23, 31 января и 2 февраля. На этот документ, датированный 20 апреля, обратили внимание в «ОВД-Инфо».

Так, согласно отчетности властей РФ, на трех акциях по всей России были задержаны 17 600 человек.

Государство настаивает, что акции носили незаконный характер, поскольку не были согласованы с властями. В Москве в том числе не подавались уведомления.

Утверждается, что содержание в отделах полиции были хорошими, переполненности камер не было.

До сих пор правозащитники имели доступ лишь к приблизительным данным о количестве задержанных: около 11 тысяч человек.