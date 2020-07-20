Савельев Михаил
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"Это все не внушает доверия": россияне врезали Денису Проценко после слов о вакцинации

Появление в эфире радиостанции "Эхо Москвы" главврача Коммунарки Дениса Проценко произвело тревожный эффект

Фото: Youtube

Появление в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главного врача московской городской клинической больницы №40 или попросту Коммунарки Дениса Проценко, которого в России давно называют одним из главных символов борьбы с коронавирусом в стране, произвело тревожный эффект.

Обратившись к россиянам с призывом активнее вакцинироваться, Проценко отметил, что только прививка является гарантией более легкого течения заболевания и снижения числа госпитализаций. Между тем, в социальных сетях его слова восприняли неоднозначно. Более того, оказалось, что у Дениса Николаевича хватает довольно жестких критиков среди россиян, которые не совсем разделяют его образ борца с опасным заболеванием, а имеют несколько отличное от официального мнение.

В социальных сетях под новостями о выступлении Проценко на «Эхе» россияне откровенно разносят власти, их стратегию борьбы с вирусом, выражают недоверие самому факту существования пандемии и, разумеется, называют поступок главврача Коммунарки едва ли не попыткой выбить для медучреждения дополнительное финансирование. Разумеется, большая часть комментариев больше похожа на пустые домыслы, но они отчетливо отражают суть настроений в обществе.

«Лекарств нет после объединения больниц, банальные растворы заканчиваются, какое тяжелее. Дооптимзировались»; «Из каждого утюга про вакцинацию – надоели! Вакцинация – дело каждого»;

«Коновалам выгодно, карманы набивают на пандемии»; «Что, финансирование урезали, что тяжелее стало? Где-то пропадал и вылез не пойми откуда»; «Ныть выполз из норы. Деньги видимо перестали выделять»;

«Сначала говорили, что привитые не будут болеть. Потом уже говорили, что болеть не будут, если каждый год прививаться. А сейчас уже говорят, что болеть после прививки будут, но не летально. Это все не внушает доверия», – пишут пользователи.

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